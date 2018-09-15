與妻劃清界線 吳俊立挺饒

吳俊立。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

前台東縣長鄺麗貞突然登記參選台東縣長，神隱14天後，13日晚間接受電子媒體專訪，除表達心疼丈夫吳俊立被國民黨「用完即丟」外，並強調參選到底，擔任國民黨台東縣長參選人饒慶鈴後援會總會長的吳俊立，14日下午舉行記者會表示，「為了國家與台東，全力以赴支持饒慶鈴」。

鄺麗貞受訪指稱國民黨主席吳敦義說饒慶鈴是「國民黨提名史上最弱的候選人」，吳俊立澄清說，吳敦義並沒說饒是史上最弱的候選人，僅因為當時的政治環境對國民黨縣長提名人饒慶鈴極為不利，讓吳敦義相當憂心，所以很誠懇地拜託他們、黃健庭及廖國棟要全力以赴支持饒慶鈴。饒慶鈴昨未出席記者會，但表示她想表達的跟吳俊立說法一致。

吳俊立不僅本身是饒慶鈴後援會會長，胞妹吳秀華又是國民黨台東縣黨部主委，背負國民黨在台東選舉成敗，鄺麗貞登記參選後神隱在先，如今又接受電子媒體專訪，公開批評吳敦義與饒慶鈴，並表示參選到底，讓家人急得跳腳，再次以記者會表態與鄺劃清界線。

鄺麗貞前晚表示，她絕不會退選，也不會跟吳俊立離婚，在不受恐懼威脅的情況下，很願意回到台東握緊民眾的每一雙手，會做台東公民力量崛起的發起者。

對於鄺麗貞指他「愚忠」，20年來一再被政敵陷害，該有怨氣並醒一醒，吳俊立表示，他尊重鄺麗貞的想法，對於過去許多的恩恩怨怨早已釋懷，心中早已無任何抱怨。

吳俊立強調，如今大環境經濟衰退，從基層到產業界都深受影響，尤其是兩岸關係惡化，陸客人數銳減，台東以觀光和農業立縣，更是雪上加霜。所以他深知為了國家與台東的未來，必須站出來集中選票，大家團結一致全力支持饒慶鈴，才能延續台東的幸福。

(中國時報)

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