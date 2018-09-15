政治大亂鬥陳景峻辭北農董座

2018年09月15日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 、 張祈 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市政府與台北農產運銷公司間風波不斷，未料，屢被質疑「不專業」的北農總經理吳音寧沒下台，身兼副市長與北農董事長的陳景峻14日卻宣布請辭。陳景峻昨否認請辭與吳音寧有關，但也無奈坦言北農成為政治角力場，自己身兼二職角色混亂，請辭是最好的辦法。

無法正常運作 心力交瘁

陳景峻過去數次向台北市長柯文哲提出辭呈，但全被慰留，最近正值市府和北農因市場改建互槓的敏感時間，陳閃辭獲准，外界也認為與吳音寧有關，加上陳身兼副市長與董事長，又有民進黨籍，多重因素下令陳心力交瘁。陳景峻昨否認，還稱「對她（吳）很好耶」，經常苦口婆心勸她。

但陳仍不諱言，希望圓融處理北農與市政府的問題，可是因為媒體針對一些問題有政治上操作或解讀，產生很多對市長、農委會、民進黨，乃至於對他自己的傷害，「說實在沒辦法正常運作，所以辭掉最好。」

臨時動議換吳 不會發生

他還透露，過去四、五度向市長請辭，最近一次是在周三，他直接告訴柯文哲，將在周五對外宣布，柯才口頭同意。至於北農董座由誰接任？陳景峻表示，董事長通常由北市府指派，市長會再去跟農委會協調，但據他所知，這段時間應該沒有人要提臨時動議撤換吳，且他認為重大人事案也不該用臨時動議的方式進行，在他9月底離開之前還會主持董事會，應是沒有這個議案存在，即便有人提出，他也會說「不宜討論」。

至於柯文哲昨請假整日到花蓮慈濟大學演講，還帶著雙親同行，抵達時，柯先出站由慈濟師兄姊陪同上車，面對媒體追問整路閉口不答，柯父母隨後才默默由師姐攙扶走出車站，並直呼好久沒來花蓮了，上次來慈濟還是柯P實習的時候。

(中國時報)