張忠謀獲頒一等卿雲勳章

2018年09月15日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

台積電創辦人張忠謀昨天獲總統蔡英文頒發「一等卿雲勳章」，以表彰他對台灣、半導體產業的貢獻，讓世界看到台灣。過去「一等卿雲勳章」多半頒發給前五院院長、副總統，張忠謀也成為商界首位受勳者。

張忠謀今年6月卸下台積電董事長職務，日前傳出今年將代表蔡總統參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，不過昨天總統府仍未證實。

蔡英文指出，張忠謀一直以來都是她非常敬重的前輩，也是私底下常常請益的好朋友，在國政上也給了她很多重要的提點與建議，深感獲益良多。

蔡英文說，當年張忠謀從美國帶回最先進的技術與經驗，擔任工研院的院長，也創辦了台積電。台積電整合了IC產業的上下游，成為一個「超級聯盟」。這個聯盟為台灣建立了完整的半導體產業體系，也帶動了IC產業每一環節的蓬勃發展。

蔡英文表示，台積電正在發展中的5奈米、3奈米製程，政府一定會鼎力支持，讓張忠謀所奠定的基礎，能夠為台灣社會帶來更多的發展和成果。「今天的授勳儀式，我要代表國家，對張創辦人對台灣的重要貢獻，表達最高的敬意和謝意。」

張忠謀致詞表示，台積電現在是很成功的公司，但是也面臨很多挑戰。首先是大市場國家的國家主義的挑戰，包括美國、中國大陸以及日本。而面對國家主義興起的世界，台積電的領導者必須要有充分的智慧，使得台積電可以在世界市場有公平競爭機會。

張忠謀說，另一個挑戰是資源的挑戰，包括土地、水電、人才等等，台積電需要政府及各界繼續的支持。他也期待，在新一代領導人的帶領下，台積電全體同仁能夠持續地努力團結與合作，朝共同的目標邁進，相信一定能夠像過去一樣，不斷地突破種種挑戰，再創奇蹟，並且對我們這塊土地做出最大貢獻。

(中國時報)