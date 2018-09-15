新聞分析－董座敗下陣 柯始料未及

2018年09月15日 04:10 中國時報 吳堂靖

兼任北農董座的北市副市長陳景峻14日以「角色錯亂」為由，宣布請辭北農董座，知情人士分析，先前柯文哲打算結盟張派、拉攏民股，力圖拉下吳音寧，不料，陳景峻卻提前敗下陣來，如今適逢白綠關係惡化，先前風波不斷的吳音寧卻仍穩坐總經理一職，這一局結果恐怕是柯文哲始料未及的。

目前北農共有23席董事，北市府、農委會、全國農會各占5席、青果社2席、民股有6席，過去在市府、農委會雙方默契下，董事長一職由市府派任，總經理則由農委會推薦，先前董事長人選繪聲繪影卻都見光死，最後有綠營背景的陳景峻打著「白綠之間的橋梁」，成為多方勢力共識，順利出任北農董座一職。

處事圓融、行政經歷豐富的陳景峻，在北農風暴中，內部因未獲實權平息紛爭，對外又屢屢明示與吳音寧間的隔閡，導致風波越演越烈，不但燒到自己身上，更波及北市府。北農常董張永成分析，陳景峻僅是掛名並非專任，對業務也不熟悉，如果要掛名也不是不可以，但就要和總經理合作，但陳景峻跟吳音寧意見不同調，當然會衍生很多問題。

張永成表示，目前整個董事會已被農委會掌控，前一次董事會因出席人數未過半而流會，就是最好的證明，現在身為常董之一的陳景峻請辭，代表剩下的董事要先補選出一席常董，再由常董來選出董事長，但依目前情勢看來，北市府很可能先丟掉常董席次、再丟掉董事長。

不過，也有知情人士認為，依照公司章程，董事席次固定，陳屬於法人代表，北市府可彈性換人選，不會全盤皆輸。

(中國時報)