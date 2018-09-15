侯寬仁樂接 廉政署副署長

2018年09月15日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

曾經起訴馬英九擔任台北市長特別費案的高檢署檢察官侯寬仁，法務部開會決定由侯寬仁出任廉政署副署長。10年不曾異動升遷如同冰封「苦守寒窯」的侯寬仁，昨得知此事後低調表示，往事「不堪回首」，但因馬案冰封升遷路，侯寬仁笑說：「10年也夠了吧」。

法務部前天下午的人事會議，由部長蔡清祥主持，政次陳明堂、蔡碧仲、常次張斗輝及檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛出席，會中除討論侯寬仁接任廉政署副署長的人事案，還包括廉政署現任副署長洪培根歸建高檢署調法務部參事及法制司副司長由前海巡署政風室主任王全成接任。此外，蔡清祥昨也證實調查局長由行政執行署長呂文忠出任。

司法官26期結業的侯寬仁，今年57歲，是司法官同期第1位升高檢署的檢察官，但也是「最後1位離開高檢」，由當初的查黑中心起算，侯在高檢服務長達17年。

侯寬仁初派桃園地檢署，與司訓所高他2期的朱家崎在桃檢共事，2人於1995年同獲推薦參加全國模範公務員，並同時中選，當時成為一段佳話。

不過，侯寬仁由北檢主任檢察官調高檢署查黑中心辦事時，偵辦台北市長馬英九特別費案，並堅持公款不應流入私人帳戶起訴馬英九，也爆發了筆錄不實案。查黑中心成為特偵組後，侯由「特偵一班」因筆錄事件歸建高檢署，10年來不曾異動。

(中國時報)