高朗示警 台科技人才會被挖角

2018年09月15日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣上市櫃公司協會昨舉辦東方領袖講座，特別邀請前總統府祕書長、現為香港恒生管理學院社會奢學系主任兼教授高朗，以「香港的經濟活力與挑戰」做專題演講；高朗表示，大陸有意將與香港為鄰的大灣區打造為科技新創的研發基地，他同時警示台灣不要忽略兩岸三地最新動向，因為香港缺乏科技人才，「一定會向台灣挖角科技人才。」

目前粵港澳大灣區已積極建設，包括廣深港高鐵、港珠澳大橋等，2025年大灣曲總計會有6座國際機場。

高朗表示，大灣區要發展科技新創最需解決的問題是土地，所以將過去低開發、88公頃的落馬洲河套整地，與深圳科技園區串聯，就是要解決科技園區的土地問題，在大陸政府積極推動下，大灣區成科技新創中心成功機率非常高，預計4、5年後就能看到成效。

由於香港過去經濟仰賴金融、物流、港口貨運、旅遊等，根本沒有足夠的科技人才，尤其《中國製造2025》推動方案下，最缺科技技術以及管理人才，預計缺口達上百萬人，要達到2025目標，高朗認為，必須透過香港發展來幫忙、訓練人才；高朗表示，現在很多台灣的教授都已經被挖角到香港大學教書了，預計下一波將是瞄準科技人才。

不過，高朗認為，香港、深圳、澳門等，城市競爭角力激烈，光是造一座橋就凸顯香港與大陸之間的矛盾，因此，台灣也能藉由矛盾、人才往來，找到與香港科技創新上的合作機會。

高朗點出，大陸科技研發最大的弱點，包括法律不明、智慧財產權不重視、融資困難，外商公司根本將研發中心設在大陸；相反地，香港「一國兩制」享有客觀上的優勢，不僅是全球金融重鎮、司法獨立、低稅率、英語環境，且管制還特別少，外商只要過個河，google就能通了，意謂將研發中心設在香港，也因此解決了外商進軍大陸市場臨近性的問題，有機會成為華人的矽谷中心。

(中國時報)