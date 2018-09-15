iPhone XS資費 4家同價競爭

2018年09月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

5大電信iPhone XS購機方案

歷年最曲折！iPhone XS下周五在台開賣，5家電信公布購機方案一波三折，不只一度生不出來，公布後還可以說改就改，最後「喬」成中華電、台灣大、遠傳及台灣之星，4家主力資費與購機價「同價競爭」，月租999元綁約30個月，購機價都是2萬6300元起。

月租999 綁約30個月

唯一「不合群」的亞太電，把主力資費放在796元，綁30個月購機2萬8300元起。表面上看來購機價略貴，但若把月租費成本算進去，綁約期內省約6000元，扣除差額還省約4000元，爭取訴求性價比的用戶靠攏。

與往年最大不同，電信三雄雖然保留了千元以上的高資費，但都把4G上網吃到飽的門檻，由過去的1399元調降至999元，而且比照台灣之星、亞太電的作法，不只上網吃飽，連網內互打都免費，「雙飽」成為主流。

蘋果13日凌晨發表新機，但iPhone XS開價實在不太親民，也讓各家方案備受關注。中華電率先在前天深夜公布購機方案後，向來都在半小時內跟進的台灣大、遠傳，昨天一個上午沒動靜，直到下午才「擠」出方案。

中華電最原始的版本有999與1399兩款資費選擇，主力999元綁約30個月，購機價2萬7300元起。原本以為台灣大、遠傳會比照辦理，但沒想到這兩家硬是比中華電便宜1000元，讓提前攤牌的中華電吃了悶虧，氣到跳腳。

中華電 公布又改價

為了不因「貴一千」輸在起跑點，讓小老弟們有可趁之機，中華電罕見在公布方案後不到24小時內改價，999元方案降價1000元，比照小老弟們，這也創下中華電開賣iPhone以來，首度公布資費又改價的先例。

面對三雄同價競爭，原本方案看齊中華電的台灣之星，自然也不想當最貴的，下午4點緊急宣布，999級資費跟進降價1000元，等於拉齊與三雄間的差距，對於已經申辦預購用戶，會在帳單中退還1000元。

折騰一個下午的結果，中華電、台灣大、遠傳、台灣之星今年主力資費、購機價長得一模一樣。業者私下表示，表面上是歷年最和諧，但競爭卻比往年都來得激烈，反映出今年這場搶客大戰，誰都輸不起。

(中國時報)