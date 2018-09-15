499用戶換購機約 免違約金

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中國時報
／台北報導

蘋果iPhone新機將開賣，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信均表示，499用戶都能「無痛升級」，由單門號約轉為購機約，不用多付違約金，積極號召499用戶歸隊。至於要不要換約，達人建議評估成本與需求而定。

母親節的「499之亂」成為今年電信市場最大事件，也打亂今年iPhone銷售布局。電信業者坦言，「前有499、後有（iPhone）貴桑桑」，讓原本預估的換機需求，如今更難捉摸，就只能等開賣那天，再來見招拆招。

499資費因不只4G上網及網內互打吃到飽，還送網外、市話各90分鐘，這種前所未見的「破盤價」，過往得用1399元以上的月租費，單算省下的月租費，綁30個月就省2萬7000元，也難怪掀起各地排隊盛況。

也因499太便宜，重挫業者營收與獲利，今年各電信業者都把iPhone新機銷售，視作讓499消費者「歸隊」的唯一契機，已不求能拉到過往的1399元以上，但盼以999元「大加碼」，再加上購機補貼，希望用戶能改約。

以999元資費綁約30個月，補貼金額約9600元來算，等於每月補貼320元，實繳月租679元。雖然網外、市話免費分鐘數差499甚遠，但前15個月加贈通信費666元，等於網外或市話111分鐘，大概就打平499這塊。

電信達人趙士愷分析，499算是難得一遇的極划算資費，即便iPhone折算購機補貼後，兩者價差拉近，但怎麼說都還是便宜，仍建議499用戶不要貿然從通信約轉換為購機約。「除非一種狀況，就是你急著拿到iPhone。」趙士愷說，根據經驗，各家直營門市通常不會銷售空機，能流入加盟、經銷的額度有限，想要在第一時間買空機，難免要碰碰運氣，若主動表態換約，也是籌碼。

(中國時報)

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