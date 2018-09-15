首購為王 928檔新案PK

2018年09月15日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

928檔推量狂增4成、達3000億元，在首購、首換族群為王下，為求「對味」，不但新案力拚坪數實在，更在首付優惠、產品機能等細節較勁。創意家發言人柯仲武表示，928檔不少個案為降低年輕人購屋門檻，不是強調零工程款，就是推出公司零利優貸，還有不少個案大方送家電吸客。

新北重劃區推案稱霸

數字科技旗下591新建案統計，928檔新北市靠著新興重劃區推案，總案量倍增、逼近900億元，稱霸六都。柯仲武指出，新北重劃區新案主要鎖定首購、首換族，像是五股洲子洋重劃區不乏單價2字頭便可入手產品，土城暫緩發展區及板橋江翠北側重劃區新案每坪最低單價分別約30、40萬左右；單價較高央北重劃區較適合首換族。

位於二重重劃區左岸的「水丰景」，挾8分鐘到北車特區，近424公頃大台北都會公園等優勢，訴求總價880萬起買2房加車位。江翠北側的「江滙Life」，約步行800公尺可達捷運江翠站，也規畫為中小坪數、約15至35坪切入市場，每坪單價45至50萬。

中小坪數低總價搶市

位於央北的「波爾多2」、「希爾登ONE HOUSE」、「全陽大璽」等案單價則在5、60萬間，規畫坪數約18至55坪，由於區內有捷運小碧潭站及十四張站，吸引不少首換族購買。

在台中七期、高雄三多商圈等精華地段卡位的興富發集團，新案主力坪數也全壓在40坪以下。像是台中七期過去向為大坪數豪宅的天下，但興富發在惠中路、大墩七街潛銷的「博克萊」主力坪數為23至36坪，興富發副專案張凱鈞表示，該案直走便到大遠百，又鄰近2.7萬坪的文心公園，地段相當優越，但為了捉住首購族脾胃，推出區內近10年少見的中小坪數產品，並祭出首付78萬元起便可入住，2成自備不足部分，可申請3年零利率公司貸，以及賞屋議約送電池等優惠。

潤隆在三多商圈推出「文化潤隆」，大樓主力產品22至38坪，單價約25萬，專案經理張建彪指出，高雄三多商圈少有千坪以上大基地釋出推案，將於928檔公開。為迎合首購需求，打出從付訂到交屋48萬元起，另搭配有2年免息公司貸。

(中國時報)