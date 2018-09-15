豪宅別苗頭 跑車可開進電梯

2018年09月15日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

928檔超級豪宅互尬稀有性，北中南輕豪宅也紛紛瞄準富二代搶市！像是獲CNN評選為全球九大城市新地標，每坪單價突破彭總裁防線、逾400萬的「陶朱隱園」，標榜擁有可抗17級強風的帷幕牆及7級以上強震的結構設計。另為滿足世代交替、富二代居住需求，市場上也出現不少以50至80坪為主的豪宅案。

大台北地區每坪單價70餘萬的住家，已讓不少薪水族感到高不可攀，而「陶朱隱園」光是造價，每坪便突破市場行情，透過社區大型電梯，不但跑車可直接開到不同樓層的家門口，若有就醫需求，連救護車都可直上不同樓層接病患就醫。中工發言人程安慈指出，目前已逾50組客戶看屋，主要為兩岸三地社會精英。

位於北市中山區鄰近民權西路捷運站的「僑聯大千」，屬成屋案，也強調抗震結構，採用超高混凝土磅數，深度承載基樁，可有效對抗土壤液化；其主力坪數為78至110坪，每坪開價約130萬元。

另吉美建設整合多年、位於大安區的都更案「吉美大安花園」，主力坪數為45至85坪，平均單價約178萬，醞釀期間已受到區內換屋客熱烈迴響。創意家副理林宜潔表示，該案基地逾千坪，近大安國中、建安國小，距捷運大安站不遠，最特殊的是，一樓有25米規格的花園泳池，室內主題以美術館與博物館概念呈現。

台中928豪宅戰火蔓延至西區、單元二重劃區等地，如擅長園藝植栽與建築結合的陸府建設，在單元二推出「植森」，最新實價登錄單價逾5字頭，除社區擁有800坪原生森林庭園，每層住家也都有植樹大陽台。

雙橡園開發這次在市政南一路上推出「雙橡園S1」，開價約50至60萬元。

(中國時報)