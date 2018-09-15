資源受限 美陸戰隊不進駐AIT

2018年09月15日 04:10 中國時報 王嘉源 、 楊家鑫 、 張國威 ╱綜合報導 ╱綜合報導

美國國務院要求派遣陸戰隊到台協防美國在台協會（AIT）；圖為駐防美國大使館的陸戰隊員。（摘自美國圭亞那大使館官網）

據美媒報導，美國防部已拒絕國務院要求，不派遣美軍陸戰隊駐守美國在台協會（AIT）內湖新館，原因是資源受限。對此，美國務院回應，新館維安與舊址做法一樣，並重申信守美國的一中政策。

文化大學政治系特聘講座教授陳一新14日表示，這是美國「不打台灣牌」的台灣牌，暗示大陸「美國自己可以打台灣牌，但為了美陸關係與貿易談判，所以『克制自己』。」

國務院重申信守一中

有線電視新聞網（CNN）在6月AIT內湖新館落成後曾報導，美國務院已要求國防部派陸戰隊使館警衛隊（MSG）駐守AIT負責維安，國務院外交安全處正與陸戰隊就相關事務進行協調中。

不過CNN於13日引據3名美國官員說，五角大廈已拒絕這項要求。報導還援引2名官員的消息稱，這是美國防部長馬提斯上月所做的決定，至於不派陸戰隊人員赴台的理由，則是因為「資源限制的問題」，而不是為了避免刺激大陸當局。

1名美國防部官員說，國務院沒有預先告知五角大廈，AIT內湖新館啟用後需要派陸戰隊駐守，才導致要求遭拒。

新館維安 比照舊址

美國務院則在回覆媒體電郵詢問時指出，AIT新館會與舊址做法一樣，由美籍人員和台灣雇員與當地政府合作，共同負責維安工作。發言人也重申，美國信守基於「美中三個公報」與《台灣關係法》的一中政策。美國防部發言人羅根則表示，不討論有關機構或人員保護的特定安全事宜。

北京先前在傳出美軍陸戰隊可能進駐AIT後曾發出警告，要求美方遵守一個中國原則，不與台灣有任何官方關係和軍事往來。

7月初，時任AIT台北辦事處處長梅健華在離任前曾表示，AIT舊址的做法是由美方人員與當地人士協調，確保建築內工作人員的安全，內湖新館也將維持相同做法，美國的政策沒有改變，AIT「也不會以維安政策做政治表態。」

談判前夕 美方克制

陳一新指出，派駐陸戰隊涉及主權問題，也侵犯到美陸長期默契。美國並不準備與大陸全面開戰。此次突然爆料，明顯是為了營造美陸貿易談判的良好氛圍。雙方都想在年底前有個解決。美國「不打台灣牌」也是一種台灣牌，透過拒派陸戰隊暗示大陸，美國隨時可以動用台灣牌，暫時不用，是表明美國克制的立場。

中華戰略學會研究員張競則認為指出，陸戰隊進駐AIT從頭到尾就是台獨勢力及美國有心人士協力操作的假議題，意在鼓動台獨同時並對北京施加壓力。美軍陸戰隊警衛營若要進駐海外使館，須依據美國《1946年海外服勤法案》規定，美國海軍部長只有在國務卿要求下，才能派遣陸戰隊警衛隊進駐與美國有官方來往的各級使館。根據《台灣關係法》，AIT並不具備外交使館的法定地位，要明目張膽地違法派遣陸戰隊進駐AIT完全不可能，因此美國官方不斷否認。

(中國時報)