美陸戰隊不進駐AIT 陸美不願開戰 獨派別再幻想

美國在台協會(資料照)

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中國時報
／北京報導

大陸國務院參事時殷弘14日受訪指出，儘管美總統川普加大對台灣的軍事合作和外交支持，但美國對兩岸的根本政策，多屆行政當局都沒有改變過，陸美雙方的最高國策原則，就是要避免陷入軍事衝突，他也提醒獨派不要對美國抱太多期待和幻想，應該重新學習一下美國歷屆政府在兩岸立場的態度和脈絡。

時殷弘指出，中美存在貿易戰等各種矛盾，川普近期也加大對台灣的支持，大陸在民進黨執政後，則對台灣在國際、外交空間上全面擠壓，儘管各自存在分歧，但陸美兩國最高原則，還是會避免引起軍事衝突，這一點是歷任美國行政當局都沒有改變過的，也是美國的最高國家利益。

對於AIT主席莫健日前說，美國航母去高雄是實際得不到好處的沒意義行動，反而可能觸發大陸武統。時殷弘表示，《反分裂法》寫明，解決台灣問題不能接受外部勢力干涉，加上大陸駐美公使早就喊話「美艦靠港之日就是武統之時」，美國自然比較謹慎和當心。

時殷弘強調，深綠獨派對美國不該抱有太高的期待或幻想，應該重新學習一下美國歷屆政府的政策脈絡，以及陸美可能發生衝突的情況；即便美國看似對台灣有些支持，但幾十年來都還是遵循國家利益至上，不會因台灣問題輕易與大陸起軍事衝突。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯受訪指出，美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福最近說，陸美之間的戰略競爭正在形成，雙方要「對競爭關係做好管理」，他認為，美國國防部的不派駐決定，就是循著這個思維。

包承柯認為，陸美間有3個聯合公報，美國在政府層面，必然需遵守，AIT算是政府機構，若派出穿著軍裝的美軍去駐守，美國也會考量對兩岸關係帶來的衝擊。

(中國時報)

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