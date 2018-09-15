文金3會 文在寅專機直飛平壤

2018年09月15日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅18到20日訪問北韓首都平壤，與北韓領導人金正恩舉行雙方第3次峰會。南韓青瓦台昨宣布，文在寅專機將經朝鮮半島西邊黃海航線直飛平壤。同日，位於北韓開城工業園區的兩韓聯絡辦公室正式揭牌。文在寅此前更就北韓無核化進程強調，「北韓已採取不可逆措施，希望美國也能採取相應舉措。」

從首爾到平壤直線距離約195公里，但為避免飛越兩韓軍事分界線，南韓飛機會經北京中轉，或繞至「西海直航線」飛平壤。2000年南韓總統金大中訪問平壤，與金正日舉行分裂55年後首次峰會，就是走這條路線，當年飛航時間超過1小時。

青瓦台發言人權赫基說，兩韓14日在板門店停戰村，就文在寅率團北訪相關警衛、禮賓、報導、通信事宜，舉行5小時高層級工作會議，商定將對文金會現場直播。南韓16日將派先遣團從陸路北上踩點，著手準備工作。

文金首會協議成立的兩韓共同聯絡辦公室，14日於開城工業園區正式揭牌，將成為南北韓直接溝通的窗口，雙方將經此商議鐵路及公路對接、朝半島非核化進程和經濟合作等。

南韓統一部長官趙明均、北韓祖國和平統一委員會委員長李善權等人出席揭牌儀式，趙明均表示，這是兩韓共建和平的象徵，南北韓自此可以365天24小時討論雙方關係相關事宜。李善權則說，有必要加快落實「板門店宣言」，聯辦能在平壤會談前啟動具深遠意義。

文在寅13日在青瓦台與兩韓峰會顧問團舉行懇談會時，首次具體提及北韓無核化進程，「不僅是未來的核武，北韓還必須進入廢棄現有核武、核物資、核設施、核項目等階段。北韓放棄了進一步提高核武和飛彈的能力，已採取廢棄未來核武的措施。」

文在寅說，「北韓迄今實踐各種有誠意的措施，但美國除了中止與南韓的聯合軍演外，並沒有做什麼。北韓採取的每個措施都是不可逆的，而中止的軍演隨時可重啟。所以北韓為了進一步採取追加措施，要求美國應該採取相應的措施─這似乎就是目前美朝間陷入膠著的原因。」

(中國時報)