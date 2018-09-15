增強南韓軍力 美售800億軍備

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中國時報
／綜合報導

美朝非核化談判陷入僵局，美國政府13日宣布向南韓出售先進軍武，包括海神式巡邏機與愛國者飛彈，總值26億美元（約台幣799億元）。另外，南韓總統文在寅14日主持潛艦下水儀式，宣示該國將用實力做後盾謀求和平。

五角大廈國防安全合作署（DSCA）聲明指出，本次軍售包含6架P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon），價值21億美元。第2項合約則包括64枚愛國者飛彈和相關支援，價值5億1百萬美元。雖然國會可於15日內就這宗軍售提出反對，但由於美韓同盟的緊密關係，預料最終可以過關。

P-8A海上巡邏機由美國波音公司研發生產，可執行情報收集、偵察、反潛及反艦作戰等任務。愛國者飛彈由洛克希德馬丁公司製造，主要用於攔截戰術彈道飛彈、巡弋飛彈及其他空中威脅。

DSCA表示，這次軍售增強南韓海上作戰能力，符合美國外交政策及國家安全目標。愛國者則可提升南韓的飛彈防禦能力，保護領土完整並應對區域威脅。

儘管兩韓領導人即將在下周舉行第三次峰會，但南韓總統文在寅14日在巨濟島，主持該國第一艘自製潛艦「島山安昌浩」號的下水儀式時表示，我們已開啟實現無核化與持久和平的偉大征程，但沒有白白得來的和平，只能靠自己謀求並維護。

(中國時報)

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