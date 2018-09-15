陸美談判前 川普推文潑冷水

2018年09月15日 04:10 中國時報 諶悠文 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國已邀請大陸官員展開新一輪貿易談判，以避免陸美貿易戰進一步升級，但美國總統川普13日又放話，吹捧自己在這場愈演愈烈的貿易戰中占上風，表示美國並沒有跟中國大陸達成協議的壓力，陸方才有壓力。

川普推文寫道：「《華爾街日報》搞錯了。我們並沒有要和大陸達成協議的壓力，他們才有這方面的壓力。我們的市場欣欣向榮，他們的市場在崩盤。我們很快就會收到數十億美元關稅稅收，並在國內生產商品。」

在川普推文的前一天，《華爾街日報》引述知情人士的話說，美國向大陸提議舉行新一輪貿易談判，在川普政府對更多大陸輸美商品加徵進口關稅前，再給北京一個機會，來解決美方關切的貿易問題。

相關報導提到，隨著11月期中選舉接近，川普面臨國內要求他緩和貿易爭端的政治壓力不斷增加，因為消費者利益受影響，美國出口商也遭到報復，而川普的推文似乎是針對這段內容而來。

川普的最新推文顯示，他決心在所有與大陸的談判都要展現強勢。陸方則擔心川普到目前為止都不是真心要達成貿易協議。

大陸商務部表示已收到美方重啟貿易談判的邀請，正與美方洽談細節，陸方尚未正式接受。美陸可能重啟貿易談判，市場審慎樂觀看待，但川普的推文無疑又給市場潑冷水。

自7月以來，美陸雙方已針對價值500億美元的商品互徵關稅。美方正計畫對2000億美元大陸輸美產品加徵關稅，川普上周還揚言，準備對另外2670億美元大陸產品加稅。

面對美國看衰大陸經濟，大陸外交部發言人耿爽昨日表示，貿易戰解決不了問題，只會損人害己。大陸有句話叫「傷敵一千，自損八百」，而討論誰損失一千、誰損失八百沒有任何意義。再次敦促美方盡快回歸理性，停止單邊主義和貿易保護主義的做法。

另一方面，大陸鷹派媒體《環球時報》日前刊登社評主張，大陸的基本策略應當是「繼續拖」，「把這一役挺過去，對美貿易戰大陸就算贏了一半。」

(中國時報)