非法露營地 竊地55個足球場

2018年09月15日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

台中市知名的和平區大雪山挹翠谷，業者涉嫌竊占國有地、違法開發山坡地，遭調查局查辦。（調查局提供）

近年戶外露營活動夯，不少露營地位於違法的「山崩地滑地質敏感區」，調查局前天發動第3波掃蕩，動員15個外勤處站，在全台各地查緝破壞水土保持案，包括台中知名的大雪山挹翠谷露營區、梅林親水岸營區等共計44.7公頃，相當於55個足球場大，調查人員搜索6地，約談104名涉案人，擴大偵辦。

調查局表示，此次共查緝41案，其中不乏知名的露營地點，例如台中大雪山挹翠谷、梅林親水岸營區等，業者經營得美輪美奐，是知名的親子露營區，但這兩家業者竊占國土達3公頃，且位在「山崩地滑地質敏感區」，不但危害水土保持，前往露營的消費者更有潛在危險。

行德慈惠堂 挾信眾抗拒

此外，新北市石碇區的行德慈惠堂宮廟竊占國土達2000餘平方公尺，約有6個籃球場，宮廟因供信徒參拜，不斷擴充竊占國有土地，遭地方政府查緝取締時，還挾信眾力量抗拒公權力。

苗栗頭屋鄉自清道光年間就存在的知名「墨硯山步道」被濫倒廢土及建築廢棄物，面積達3公頃約合18個足球場，濫倒土方達8萬立方公尺；更誇張的是業者違法開闢觀景台，面積竟達4個足球場。

廢棄廠房 堆放有毒爐渣

新竹寶山鄉的「迴龍步道」多筆闢建的觀光農場，包括雙峰段、雞油凸段共計6個足球場面積的土地被非法整地開挖，造成水土嚴重流失，對當地生態造成極大危害。

除濫闢山坡地，調查局也發現非法堆置廢棄物及違法排放的情況嚴重，台南白河廢棄的昇光泰公司廠房，被不肖業者租用堆放白色煉鋼爐渣廢料達數萬立方公尺，廢料高達3層樓，煉鋼爐渣曾被摻入水泥當成建材，但研究顯示爐渣存有毒性，已不再充作建材使用。

此外，彰化花壇鄉的廢耕農地則被查出租用開挖回填汙泥、廢棄物。調查局強調，將持續進行掃蕩此類竊占及破壞國有土地及環境的行為，並呼籲民眾勇於檢舉，才能確保國土資源及永續發展。

(中國時報)