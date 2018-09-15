救童英雄溺斃 女友跟著走了

2018年09月15日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

悲上加悲！男子吳東樺2日在宜蘭南方澳內埤海灣，為救遭浪捲走的8歲女童，不幸溺斃，其朱姓女友傷心不已，未料，吳的工作伙伴打算一行人替吳送行前夕，朱女卻在家中燒炭自殺身亡，遺書中寫著感覺心很累、很痛，還自責說如果當天沒有找吳去內埤海灣就好了，讓友人直呼實在太傻，感嘆不已。

吳東樺因為救8歲女童，奮不顧身下水救援，不料女童平安獲救，吳東樺卻因此犧牲性命。事後朱女一直悲痛不已，臉書上充滿對男友的思念與不捨。

豈料，朱女仍難忍心中之痛，原本與男友在同一家餐廳服務的朱女，最後一次臉書留言是9月8日下午，內容是17日中午餐廳將會休息半天，同事們將一同為吳東樺送行；沒想到朱竟決心伴隨吳東樺，在家中燒炭自殺。

警方在住處發現1封遺書及日記本等物品，遺書內容大意為感覺心很累、心很痛，並自責說，如果當天沒有找男友一起去內埤海邊就好了。

朱女母親說，吳溺斃後，女兒都沒有心情上班，自己每天陪著女兒，這幾天看女兒比較正常，也吃得下東西，還會露出笑容，甚至還說要買1輛機車上班用。

朱母表示，前晚女兒說吳東樺即將要火化，要做些告別式上用的卡片、紀念影片，不希望被打擾，加上有朋友相陪，才放心回家，不料仍發生不幸。至於是否考慮讓2人冥婚？朱母說，現只想先處理好眼前的事情。

吳東樺母親也在處理兒子的喪事，她語氣悲淒地說，朱女與兒子感情很好，可能是年紀還小、想不開，現在不便多說什麼。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)