新聞透視－民代當門神 違法業者沒在怕

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中國時報

台灣山坡地被違法竊占開發成露營區等休閒場所，廢棄廠房及廢耕農地也被租用來頃倒填埋事業廢棄物，有毒物質經雨水沖刷滲入地下水層，嚴重汙染地下水造成危害，然無論地方政府查緝取締，或檢調搜索偵辦都難以遏止，研究就發現，破壞國土暴利驚人，且有民代介入，才會抓不勝抓。

檢調指出，以市場蓬勃的露營場地而言，如依法申請，不但要經過境境評估，還須依規定建設水土保持，時間、金錢的成本都高。但請1台怪手直接到現場「挖山皮」整地，設置簡單的邊坡，1甲地的成本不到百萬元，一旦成為露營場地，業者再提供衛浴水電等設備，遊客絡繹不絕，業者就能日進斗金。

再看廢棄物堆置，以往只是單純的建築廢土，也就是開挖地基後的被俗稱「土尾」的廢土，現在則是有毒事業廢棄物或磚塊、混凝土等無法再利用的建築廢棄物，不但嚴重影響疏洪功能，有毒物質滲入地下水層，造成的危害更是難以估計。

這些廢棄物如合法清運堆置以10輪卡車標準12立方米來計算，成本起碼數萬元，但是非法堆置含租地及運費只要5000元，暴利之巨可想而知。

破壞國土行為藏有暴利，除黑道把持，更有現任或卸任民代介入其中，或充當門神，或根本插股經營，地方政府的行政裁罰，相較於暴利，業者根本不痛不癢，都乾脆付罰金，這也正是儘管高檢署成立保護國土查緝專責多年，迄今定罪者低。破壞國土，輕鬆百萬甚至千萬元入袋，就算是殺頭生意，還是有人做。

(中國時報)

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