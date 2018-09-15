合約誰敢簽 批中央逼簽約 保母上街怒吼

2018年09月15日 04:10 中國時報 林周義／新北報導

北、中、南5縣市上百名保母，昨串連走上街頭，表達心聲。參與新北市抗議活動的保母團體抨擊，中央以簽約手段逼迫保母，要求簽署契約，但補助的卻是家長，「這樣的合約，誰敢簽？」衛福部社家署則表示，目前已有超過5成托育中心簽約，保母簽約率則3成5以上，對新制的疑慮已逐漸降低。

居家保母簡薇真表示，少子化已讓生意變差，扣除帶小孩成本，自己僅剩2萬5000元養家，且托育環境、設備都由保母自行負擔，若訂定收費上限，將難以配合家長的彈性需求，無法客製化服務。

「政府不是想催生嗎？我現在卻不敢生」。來自台北的居家保母沛羽媽表示，中央規定一天只能帶4個小孩，卻把保母自己的小孩一併納入。她邊流淚邊說，再生一個孩子，就等於失業。自己帶小孩只有2500元的育兒津貼，把小孩給別人帶才能領托育補助，家長被逼「骨肉分離」。

新北市社會局由科長林秀穗出面接受陳情書表示，將把陳情內容呈交社家署處理。

社家署組長簡杏蓉表示，過去政府也為家長提供補助，但因為補助金額較少，政府並未提供認證，如今補助金額高達6000元，政府有責任加強把關，確保家長能找到2年內沒有違規記錄的保母，長久來看，孩子帶得好，政府又認證，對家長和保母都有幫助。

至於保母不滿政府規定收費天花板，簡杏蓉指出，事實上，保母最多可以收多少錢，權責在於地方政府，早在準公共化政策上路以前，社家署就規定保母不能隨意跳漲收費、不能巧立名目，不管有沒有簽約，保母收取的費用仍需回歸地方政府。

簡杏蓉強調，所有調整都維持在中央的架構下，外界質疑的「一國多制」並不存在，距離緩衝期結束僅剩2星期，目前簽約的保母數量已達到預期。

(中國時報)