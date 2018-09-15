檢舉準公托壟斷 公平會退回

2018年09月15日 04:10 中國時報 李宜秦 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

準公共化托育政策上路引發極大反彈，私幼業者上月至公平會檢舉準公共化政策違反《公平交易法》。公平會回應表示，因教育部為公部門，不屬於公平會管轄，會將此意見轉達教育部。私幼業者則表示，若政府持續以踢皮球態度處理，會再以「政府圖利」為由，告上監察院。

公平會副主委彭紹瑾表示，由於準公共化是公法行為，由教育部實施，且政府沒有從事私人經濟事業，因此公平法不適用政策問題。

中華民國兒童教保聯合總會會長謝子元表示，早預料有此結果，仍希望透過行動對教育部施壓。至於行政院公布已簽署準公共化政策的私立幼兒園所已達全國總數1成，他批評說：「政府都用騙的」，行政院所指稱的1成，包括非營利幼兒園，就兒教會所掌握的數據，簽署的園所全國粗估約僅100家左右，在宜蘭10家、花蓮10多家、嘉義20多家等，全國的私幼數量高達4300家，「根本不到1成」。

謝子元透露，有內部消息指出行政院已開會討論該政策的可行性，並審議育兒津貼發放時間，會後將公佈已簽署該政策的園所數目，及往後政策是否繼續實施或會有所修正。

對此，教育部國教署副署長許麗娟回應指出，私幼選擇加入準公共化，是以現行收費與營運現況和政府簽訂合作契約，營運成本及型態未受影響，且私幼準公共化是國家的公共利益，不宜定義為市場交易，教育部預計9月17日公布第一波加入準公共化的園所。

(中國時報)