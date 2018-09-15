熱愛巡街 里長伯斗財趴趴走

2018年09月15日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「你家的斗財又亂跑了！」是花蓮博愛特區「斗。宅商社」咖啡店經常聽到的提醒，老闆娘小璇與男友五顆，帶著兩隻柴犬斗財、囍妹進駐其中，有著「里長性格」的斗財熱愛巡視街區，經常溜出，方圓200公尺民眾都認得牠，也常有熱心民眾抱著斗財歸還店家。

主人寵物 放鬆天地

隱身在花蓮博愛街159巷的舊郵局宿舍，原本是處荒廢的空間，經整修後，加上特色小店的進駐，今年初悄悄變身為「文青商區」。

不到20坪的室內空間加上室外10餘坪的露天空間，讓人狗都有足夠的活動空間，小璇說，開設斗。宅商社就是要提供主人、寵物都放鬆的環境，不受限寵物種類，只要帶的出門，都歡迎。

拍照摸肚 來者不拒

五顆也說，攜帶寵物並不會加收費用，一月開店至今，已成為多個貓狗爸媽的指定集會據點，最高一次容納5隻黃金獵犬。

全店風格以斗財、囍妹為設計核心，包括咖啡、甜點都帶有濃厚的柴犬風格，周邊商品也以兩隻愛犬為模型設計，全店採外帶吧型式經營，點餐、取餐通通自己來，雖沒有外場服務生，但有斗財、囍妹擔任「狗招待」，要拍照、摸肚皆來者不拒。

今年5歲的斗財跟1歲的囍妹有著不同的性格，愛趴趴走的斗財喜歡在外頭閒晃，周邊鄰居只要看到黑色柴犬就認定是斗財，小璇說，還曾發生鄰居誤認黑柴犬斗財送回來的糗事；而個性調皮的囍妹，則是到處交朋友，不出遠門的牠，卻經常有好友「登門拜訪」，為店裡增添熱鬧氣氛。

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(中國時報)