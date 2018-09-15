彼此關懷 狗聚串起溫馨家族

毛小孩相聚，主人也聯絡感情！飼養狗狗的主人相約去玩，經常都是一通電話，大家馬上趕到。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

狗聚除了讓毛小孩交朋友，飼主也能交流飼養心得。12年前高雄球球家、台中坦克、新竹大頭、桃園威士忌家族，因為黃金獵犬CHERRY關係串起緣分，大家經常一通電話就狗聚，後續加入內湖寶拉、鶯歌TOFFEE，CHERRY爸廖政輝說，即使有些毛小孩已經不在，但二代出現，讓大家感情更加緊密。

同好相聚 感情更緊密

廖政輝說，當年因為CHERRY的關係，讓來自各地的黃金獵犬開始聚會，通常都是其中一人突然很想念大家，「一通電話，說走就走」。即使CHERRY、貝貝等毛小孩都已經當小天使了，但新加入的第二代成員，仍舊與大家緊緊相繫，感情反而更好。

桃園陳姓民眾飼養的混種犬豆豆，原本生長的家庭因為男主人家暴，可憐的牠時常被當成出氣筒毆打，痛苦過2年受虐狗生，直至主人離婚後，被陳姓男子和太太領養，才開始幸福的生活。

受虐犬 找到幸福家庭

陳姓民眾表示，本來只是幫忙養一陣子，沒想到第一個晚上豆豆就很會撒嬌，還和他和太太一起睡覺，正式展開狗生春天。

林姓民眾飼養的柴犬「阿波」個性好動，也喜歡東奔西跑，她說，飼養柴犬最重要的就是訓練，不然一不小心，柴犬可能就爬到自己頭上。林女笑稱，好險自己讓「阿波」知道自己是主人，又乖巧又聽話。

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(中國時報)

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