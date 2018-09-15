變色龍小乖 沒事就愛跳恰恰

2018年09月15日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

冷血動物一點都不呆，寵物變色龍能俏皮與人互動，台中市民SUNNY飼養的高冠變色龍「小乖」，不僅會變色，還做一些令人啼笑皆非的舉動，牠誤把女飼主的手指當成食物，突然伸出舌頭「突襲」，拖著捲曲的尾巴跳恰恰，既呆萌又靈活，模樣相當可愛。

飼主手指 誤當食物

天生就是「變身高手」！飼主SUNNY指出，高冠變色龍體表顏色會依生理及環境狀態改變。平日皮膚呈現自然的淺綠色，遇到警戒時，褐色身體就像一片枯葉，能與環境背景融為一體，利用自己保護色躲藏，不易被天敵發現。

不僅如此，3個月大的「小乖」還是「舞林高手」，有時站在樹葉上，前後腳一前一後重複移動、宛如恰恰舞步；被放在手掌上，起初乖乖閉著雙眼，下一秒，突然發出「Ha～Ha」聲音，射出舌頭觸及飼主的手指頭，這些都是獵捕的動作，相當逗趣。

靈活大眼 古錐惹憐

為讓「小乖」活得自在，SUNNY在市警二分局擔任員警的老公林子文，有園藝專長，特地幫牠打造「大自然的窩」，利用陽台小空間設置枯枝、樹幹，供牠自由爬行，採活水滴樹葉飲水，冬天溫度保持28～32度、濕度足夠，食物則餵養蟋蟀、麵包蟲之類。

SUNNY說，像戴頂高帽的高冠變色龍，因價格平民、好飼養，這幾年很多人養。尤其爬上樹幹，尾巴捲曲成漂亮的蚊香狀，能維持穩定度，驚恐時則會高高翹起，靈活大眼睛咕溜、咕溜地轉著，以古錐取勝。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)