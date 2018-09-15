歌手轉世 鸚鵡大合唱樂趣多

鄭姓屋主女兒和番薯互動。（李其樺攝）

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中國時報
／台南報導

台南市新化區民眾鄭清旺飼養6隻鸚鵡，不僅每隻個性不一樣，模樣討喜，心情好的時候還會「大合唱」，聲響震天，不知情的人還以為是小孩喧鬧，也為家人帶來不少生活樂趣。

鄭清旺表示，他從小就很喜歡鸚鵡並開始飼養，比起貓、狗，鸚鵡相對容易照顧，飼料開銷也不會太貴，到長大成家立業仍保持這個嗜好，養鸚鵡的經驗超過20年。

鸚鵡好照顧 飼料開銷低

鄭清旺一共養了6隻鸚鵡，其中2隻是小型的虎皮鸚鵡，顏色斑斕鮮豔；3隻是杜可波斯，全身覆白羽、批黃冠，模樣威武；1隻為非洲灰鸚鵡。除了虎皮鸚鵡，其他4隻鸚鵡都是外國品種，體型遠較國內鸚鵡大。

他說，這6隻鸚鵡每隻個性都不太一樣，其中灰鸚鵡取名叫「番薯」，為他飼養的鸚鵡裡面最聰明的一隻，約有5歲小孩的智商，每次經營的車行有車子要進出，番薯還會模仿車子倒車的聲音，發出「逼逼」叫聲，逗得大家大笑；另外一隻叫「東東」的杜可波斯，個性溫馴，會主動撒嬌，最得家人喜歡。

每逢下雨天 就開演唱會

鄭清旺表示，先前還有飼養十幾隻鸚鵡，有的陸續生病死亡，更多則是趁家人不注意，咬開鎖鏈飛走，但他還是對鸚鵡情有獨鍾。每逢下雨天或是鸚鵡們心情特別好時，便會張嘴來個「大合唱」，聒聒鳴響有時吵得隔壁鄰居都受不了，但也為他們一家人增添不少生活樂趣。

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(中國時報)

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