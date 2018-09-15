建中生連署 批校安變抓服儀

2018年09月15日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

教育部拍板教官退出校園，但為校園安全，學校可改聘「學務創新人力」。不過，北市建國中學學生卻發現，學校這學期補進的學務創新人力（校安人員）每天早上、中午都在校內外抓服儀違規，還直接到早餐店「趕學生去上課」，並對違規者開「愛校服務單」。學生質疑校安人員無權執法，14日中午在校門口發起連署，盼維護建中開放自由學風。

據了解，建中本學期在原有5名教官外，另獲北市府核定可增聘6名學務創新人力。發起連署「無限期反對建中紫背心校安」的學生蘇茂誠表示，新到任的校安人力也許不了解建中的文化，以致跟學生產生衝突。此外，校安人員沒有教師證，不是教職人員，不能開愛校服務單，只能進行勸導、讚美等「正向管教」。為表示不滿，學生先在臉書成立粉絲團，昨天更直接在校門前發起連署，呼籲學校即刻停止紫背心執法，也應與班聯會溝通，擬定關於校安人力職權的新校規。

建國中學校長徐建國回應，過去學校曾有多達24位教官，這幾年只剩下5位，所以學生會有「教官不那麼嚴格」的感覺，至於新聘的6名人力，其工作包括「校園內外安全巡查（含違規、違紀究處）」。徐進一步表示，根據《教師輔導與管教學生辦法》，教師以外的教育人員也准用該辦法，愛校服務單並非屬於「不利益處分」或行政處分，也是正向輔導管教的方式之一，因此，校安人員糾舉是於法有據。

但徐建國說，針對學生反彈，已先暫停校安人員執法，將再與學生討論是否需放寬做法，尋求平衡。

教育局主任祕書陳素慧也表示，學務創新人力除巡視校園周邊安全、處理校園內毒品或霸凌等工作外，的確也肩負輔導管教的職務，並可開設愛校服務單。需要雙方更多討論，局內會加強輔導。

(中國時報)