凶狠鱷龜 可愛象龜 各有人愛

2018年09月15日 04:10 中國時報 林和生 、 劉宥廷 ／綜合報導 ／綜合報導

美女作業員游翠屏因著童年記憶，堅持選擇攻擊性強的鱷龜當作寵物。（林和生攝）

在屏東擔任作業員的游翠屏不同一般時下美女愛好將貓狗當寵物，她選擇重達19公斤且極具攻擊性的鱷龜飼養，有著極大反差性；新婚夫妻陳世偉、何家善養了隻櫻桃紅腿象龜當寵物，待牠如子，療癒又可愛。

鱷龜是目前世界最大的淡水龜之一，牠們體型大、少有天敵，最佳防禦手段就是攻擊，加上長相恐怖，總讓人有難以親近的感覺。

游翠屏說，國中時曾瞞著父母買來小隻鱷龜飼養，因為長相特別、不動時就像石頭一塊，看起來很有趣，被家人發現後，被迫將寵物送出。

但這段與鱷龜的情誼仍埋她內心深處，今年初因緣際會下友人送來一隻鱷龜，問她是否有意飼養，見狀二話不說立即答應；眼前那隻鱷龜年齡超過10歲，體重達19公斤，一般人根本無法將牠抬起，張口凶狠模樣，更讓旁人退避三舍。

陳世偉夫婦說，婚後剛好公司有人養起陸龜，當下覺得牠相當可愛，看了些專業書籍及上網搜尋養龜祕笈後，就帶了隻櫻桃紅腿象龜回家，也讓家中增添1名新成員，更是把龜看作自己小孩，三不五時就要想看一下牠在幹嘛？

陳指出，櫻桃紅腿象龜其實不難養，很適合當作入門龜，牠是八大陸龜之一，養龜都應提供30度C的生活環境，可透過聚熱燈來控制溫度，每隔一段時間最好讓烏龜曬曬太陽，除有助腸胃道蠕動，也可幫助烏龜攝取維生素D3，維持龜殼硬度，常保健康；溼度則要保持在70％以上。

(中國時報)