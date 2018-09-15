台中捷運藍線 政院正式拍板

台中市長林佳龍日前視察台中捷運綠線施工進度，未來將加速捷運藍線進度，往完工通車的目標邁進。（盧金足翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中捷運綠線年底即將試運轉，捷運藍線也接力啟動規畫。台中市政府14日宣布，行政院已正式核定台中捷運形成十字軸線的捷運藍線計畫，捷運藍線全長26.2公里，共設置18處車站，總經費約981.49億元，預計2020年動工，2030年通車。

台中市府交通局長王義川表示，藍線先前已取得前瞻計畫特別預算，市府配合款也籌措完成，將加速辦理綜合規畫、環境影響評估、基本設計等相關作業，全力往完工通車的目標邁進。

王義川說，台中市長林佳龍上任後，將BRT藍線改革為優化公車系統，全力配合捷運藍線審查，提出公車10公里免費政策，做為捷運前階段的交通配套，最後終於成功讓捷運藍線「起死回生」！

捷運藍線西起台中港，行經沙鹿火車站、市府至台中大車站，未來將在台中市政府站與捷運綠線形成十字交叉。

軌道規畫高架和地下兩種型式，高架9站、地下也是9站，共18站，總長度26.2公里。總經費約981.49億元，包含中央補助452.79億元，地方負擔127.71億元、用地費用34.04億元，及自償性經費366.95億元。

交通局表示，台中市軌道建設有突破性的進展，台中鐵路高架化5座新站預定今年10月通車；捷運綠線工程進度已近8成，將於年底試運轉、2020年通車。

(中國時報)

淘氣貓咪 自己會開保鮮盒 蔡衍明愛心基金會 把愛送到嘉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。