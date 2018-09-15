台中捷運藍線 政院正式拍板

2018年09月15日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運綠線年底即將試運轉，捷運藍線也接力啟動規畫。台中市政府14日宣布，行政院已正式核定台中捷運形成十字軸線的捷運藍線計畫，捷運藍線全長26.2公里，共設置18處車站，總經費約981.49億元，預計2020年動工，2030年通車。

台中市府交通局長王義川表示，藍線先前已取得前瞻計畫特別預算，市府配合款也籌措完成，將加速辦理綜合規畫、環境影響評估、基本設計等相關作業，全力往完工通車的目標邁進。

王義川說，台中市長林佳龍上任後，將BRT藍線改革為優化公車系統，全力配合捷運藍線審查，提出公車10公里免費政策，做為捷運前階段的交通配套，最後終於成功讓捷運藍線「起死回生」！

捷運藍線西起台中港，行經沙鹿火車站、市府至台中大車站，未來將在台中市政府站與捷運綠線形成十字交叉。

軌道規畫高架和地下兩種型式，高架9站、地下也是9站，共18站，總長度26.2公里。總經費約981.49億元，包含中央補助452.79億元，地方負擔127.71億元、用地費用34.04億元，及自償性經費366.95億元。

交通局表示，台中市軌道建設有突破性的進展，台中鐵路高架化5座新站預定今年10月通車；捷運綠線工程進度已近8成，將於年底試運轉、2020年通車。

(中國時報)