蔡衍明愛心基金會 把愛送到嘉

蔡衍明愛心基金會副執行長趙忠傑（中）、彭澤惠（中右）與南華大學副校長林辰璋（中左）及學生，到民雄、大林地區的3戶關懷戶進行「2018中秋節關懷活動」。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

蔡衍明愛心基金會與嘉義縣南華大學合作多年「公益青年送愛下鄉趣」活動，14日基金會副執行長趙忠傑及彭澤惠、南華大學副校長林辰璋與多位學生，一起前往民雄、大林地區的3戶關懷戶進行「2018中秋節關懷活動」，還送上中秋禮金5000元、零食，讓弱勢家庭感受溫暖好過中秋。

趙忠傑指出，近年來持續與南華大學攜手做公益，看見公益青年走入社區一同下鄉關懷獨居老人，讓他非常感動，也希望未來能將蔡衍明董事長的愛心持續擴大，發掘社區中被遺忘的角落，讓弱勢家庭都能獲得關注與關懷。

拜訪個案中，有獨居年邁長輩；也有多重重度障礙者，父子2人靠政府補助相依為命；更有肢體障礙重度者，未婚無子女，長年臥床患有褥瘡生活也無法自理，皆需靠居家服務員每天到訪服務。

趙忠傑、彭澤惠及團隊成員們一一彎下腰慰問個案，並送上禮金及零食，個案直呼「謝謝、好感動」，還坐著電動輪椅送蔡衍明愛心基金惠團隊及學生到家巷口，場面溫馨感人。

林辰璋指出，此次已是第3年與蔡衍明愛心基金會合作舉辦「公益青年送愛下鄉趣」活動，除讓弱勢學生受益，也希望藉此讓青年走進社區，關懷需要被關心的弱勢家庭與獨居老人，將「做好事、說好話、存好心」的三好精神，傳遞到社會每一個角落。

(中國時報)

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