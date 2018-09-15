黎明幼兒園 撒冥紙抗爭

「黎明幼兒保留行動」與警方數度推擠，抗議民眾對著市府大門撒冥紙、潑紅漆。（盧金足翻攝）

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中國時報
／台中報導

「黎明幼兒保留行動」14日到台中市府抗議，提出市府撤銷單元二重劃會申請假執行強拆的決議等3項訴求，並對著市府大門撒冥紙、潑紅漆。台中市地政局表示，自辦市地重劃依司法機關的見解屬地主與重劃會私權行為，市府尊重法院判決結果。

纏訟多年的黎明幼兒園拆遷訴訟案，經台中高分院更三審敗訴後，「黎明幼兒保留行動」與歐巴桑聯盟14日在市府前抗議，提出要求市府撤銷單元二重劃會申請假執行強拆的決議、市長林佳龍出面召開黎明幼兒園、單元二重劃會與市府「三方協調會」，協商解決黎明幼兒園原地保留爭議。

黎明幼兒園園長林金連抗議過程中情緒激動，除率眾撒冥紙，還潑撒紅漆，市府警衛封閉大門，林金連憤而衝撞大門與員警推擠，林昏倒被救護人員送醫。

市府表示，黎明幼兒園位在南屯區單元二黎明自辦重劃區範圍，地上物坐落於「25米道路用地」、「公園用地」及「住宅區」，其中道路及公園用地均屬公共設施用地，訴訟雙方各有堅持。

地政局強調，依法院判決的結果，重劃會可繳交擔保金後向台中地方法院申請執行拆除，是否申請執行由重劃會決定，市府無權撤銷法院判決，市府之前除積極介入爭取緩拆，也做了非常大的努力及協調，但無法取得共識，爭議依現行法規，由地主與重劃會雙方以訴請法院裁判方式解決。

(中國時報)

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