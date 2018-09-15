輕軌二階列車 更舒適穩定

高雄巿代理巿長許立明（右四）14日視察高雄輕軌二階首輛列車，試坐後相當滿意地按讚。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄輕軌二階首輛列車抵達高雄後，高雄巿代理巿長許立明14日到輕軌機廠視察，他稱讚因為有過一階經驗，新的車廂不管是穿透性，或者座椅的舒適度都有提升，而未來環狀輕軌完工後，將逐步朝二階系統來整合。

許立明14日到前鎮輕軌機廠視察輕軌二階首輛列車，他表示二階車身延續一階外觀，但優化後內裝更加舒適美觀，且新式無架空線供電系統維持都市天際線景觀，雖然一、二階系統不同，但全線通車時會「一車到底」。

他與參選前鎮、小港區巿議員的許乃文、林宛蓉等人一同進入二階車廂試坐，他認為車輛內部的穿透性及採光性都不錯，窗戶的面寬也讓視野更廣，尤其把手、座椅等設計都考慮到國人的體型及乘車習慣，相當滿意。

統包商中鋼公司簡報時提到，二階車輛比一階輕，可更有效率的牽引設備、節省能耗，優化後的充電設計，增加適合車站導電軌快速充電的集電弓，而新型的鉸接式轉向架，能有效降低車重、縮短軸距，行駛時感覺更舒適穩定。

高巿府捷運局指出，目前二階工程進度已達41％，依核定的期程，完工日仍定在明年底。

二階列車在完成整備作業後，將展開靜態、動態性能測試，由於環狀輕軌長22.1公里，一階僅占8.7公里，將來會朝二階系統來整合。

(中國時報)

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