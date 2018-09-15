基隆河每年清5300萬公噸垃圾

北市水利處委外廠商每周一至周五進行轄管河面漂流物打撈作業，平均每年撈除5300萬噸垃圾，打撈上岸後將瀝乾、分類後專車送往焚化爐焚燒。 （北市水利處提供）

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中國時報
／台北報導

北市河濱公園景觀營造、自行車道改善，成為民眾運動休憩的據點，往往民眾會發現基隆河、淡水河等流域河面漂浮垃圾，甚至發生魚群大量暴斃飄出臭味，水利處為維護河面清潔，每年編列1700萬委外廠商打撈河面漂流物，平均每年撈除5300萬公噸垃圾。水利處表示，撈除垃圾經瀝乾分類，交由環保局專車運往焚化爐焚燒，落實垃圾不落地。

受到氣候異常影響，近年來頻頻發生瞬間豪大雨或大量魚群暴斃事件，導致基隆河、淡水河、新店溪等流域常漂浮垃圾、魚屍，像是今年8月大稻埕碼頭漂浮上萬隻死魚，市府連3天動員大批人、車、船打撈，共清出35噸魚屍，並消毒環境，但魚腥臭味殘留好幾天才飄散。

水利處指出，北市管轄河川區域包括基隆河、淡水河、新店溪、景美溪等河系，幅員遼闊，因此每年編列約1700萬元委外廠商協助進行河面漂流物打撈，並設置攔汙設施協助清理河面，近5年來平均每年清出5300萬公噸，數量驚人。

河面漂流物撈除工作目前由水利處與環保局合作，委外廠商將河面漂流物打撈上岸後，會先行瀝乾及垃圾分類，再由環保局派專車運離。

水利處表示，若發生大量死魚或河面漂流物，像是8月發生在大稻埕碼頭數萬隻死魚事件，市府將依「水汙染事件緊急應變標準作業程序」，跨局處合作，以最短時間處理問題。

(中國時報)

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