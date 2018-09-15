大群館配套沒上路 市議員嗆假惺惺

2018年09月15日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

文化大學大群館被北市府認定違法解約，台北市長柯文哲為解決學生住宿問題，釋出士北科專案住宅。市議員王鴻薇14日質疑，各大學陸續開學了，專案住宅竟要到19日才開標，她痛批市府假惺惺、「裝肖仔」，學生倒楣成了選舉惡鬥犧牲品；市府回應，公共資源要公開評選需時間。

王鴻薇昨表示，大群館是陽明山區相當經濟實惠的宿舍，柯文哲卻配合綠營打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，逼迫大群館解約，山上租屋平均一學期最低要3、4萬，租金幾乎是大群館2倍，想找到便宜的房子，就要到更偏僻的山裡，選舉惡鬥下最倒楣的就是學生。

她指出，日前在市政總質詢時，提出專案住宅配套方案進度緩慢，柯文哲當場直呼「這麼離譜」，不料，柯市府螺絲掉滿地，專案住宅要到19日才開標，令人質疑市府「之前睡著了嗎？」

王鴻薇不滿痛批，專案住宅是市府財產，竟可如此沒效率，柯市府用大群館打擊侯友宜後，才假惺惺幫學生找房子，結果推出士北科專案住宅，不但距離各校遠，甚至還沒開標，學生老早在7、8月就找好宿舍，租約都簽1年，到底專案住宅床位開放給誰？市府根本把學生「裝肖仔」。

對此，北市都發局總工程司邵琇珮解釋，士北科專案住宅屬於公宅，公共資源必須公開招標、評選，不可能馬上就把資源給特定學校。

(中國時報)