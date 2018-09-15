拚連任 林右昌打政績牌

2018年09月15日 04:10 中國時報 李怡萱／基隆報導

基隆市長年底選戰，民進黨籍市長林右昌挾執政優勢尋求連任，再度迎戰老對手謝立功，不靠積極拜會基層、勤跑紅、白場，而是努力拚市政。林右昌14日與歐洲商會（ECCT）餐敘，針對基隆城市國際化、遊輪產業發展、特色農漁產品等提出詳細規畫，希望用政績吸引更多中間選民支持。

建案動工 遠景可期

林右昌向ECCT理事介紹基隆東、西岸建設，包括海洋廣場、東岸商場、多功能遊輪轉運商業中心、西岸文化創意觀光專區、火車站繼承暨轉運中心、會展與航運智慧大樓等地，並表示許多建案已經陸續動工，向選民喊話「若連任成功，這些工程都可以在下一屆任期結束之前完成！」

林右昌指出，2014年上任時，基隆是「三高城市」，自殺率、離婚率、失業率常年居高不下，連負債也是史上最高，負債比率逼近法律認定的最高50％限制，直到他上任後積極改進財政，好不容易才降到39.33％，獲得紓緩，但林右昌也解釋，面對財務問題，並沒有要指責，且身為市長本來就應該概括承受。

財政問題 漸漸改善

談到年底選情，林表示，目前最大的競爭對手就是自己，正努力和時間賽跑，過去3年多來已規畫好基礎建設，這幾年來的建設成果相當豐碩，他有信心將往後10年的發展打穩基礎，讓基隆成為真正的「海洋國際門戶」。

(中國時報)