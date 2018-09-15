藍營影片辱鄭文燦 黨部道歉

2018年09月15日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市粉絲團12日貼出將慰安婦雕像換成光屁股的日本首相安倍晉三影片，並移花接木羞辱市長鄭文燦及綠黨市議員王浩宇，並使用不雅字眼，市議會民進黨團痛批「秀下限沒極限」要求道歉，不過國民黨市長參選人陳學聖卻態度強硬認為鄭「媚日」，若敢勇於承擔，就不會如此。

綠議員批 秀下限沒極限

「國民黨碰到選舉就只有這樣嗎？」民進黨團由市議員楊家俍、劉仁照、李光達、彭俊豪及參選人魏筠、陳睿生等人召開記者會，楊家俍質問，「影片就是主委楊敏盛的立場嗎？就是國民黨市長參選人陳學聖的立場嗎？」

彭俊豪說，從近期陳學聖發言來看，「市政外行、抹黑內行」且「把低級當有趣」。劉仁照也抨擊，國民黨在台中用祭拜餐詛咒市長林佳龍，在桃園用不入流的影片攻擊，呼籲「選舉應回到市政的討論上」。

「影片讓很多女性市民感到不舒服」，魏筠以女性角度出發，不堪入目的影片跟字眼貼在官方粉絲頁上，有散布猥褻、違法之虞。陳睿生則提到，上帝要毀滅一個政黨，必先使其瘋狂，國民黨已經頻臨崩潰了。

熱心志工轉貼 已遭除名

陳學聖競辦發言人魏佑任表示，陳學聖沒看過影片也不知情，但整起事件因慰安婦銅像事件而起，鄭文燦選擇跟蔡英文一樣「媚日」，若鄭敢勇於面對事實、敢勇於承擔，就不會如此。

國民黨桃園市黨部查證，是熱心志工編輯於12日下午所轉貼，市黨部13日上午發現後，認為不妥，立即請該名編輯將影片下架，市黨部除了向社會大眾表達歉意之外，也在第一時間將該名熱心志工編輯除名。

(中國時報)