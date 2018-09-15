大貨車下坡失控 連撞27車

南投市14日傍晚發生載磚大貨車（左上圖），失控衝撞20多輛汽機車之重大交通事故，現場慘不忍睹。（廖志晃攝）

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中國時報
／綜合報導

南投市民族路14日傍晚發生嚴重車禍，1輛滿載紅磚的大貨車，連續撞擊27部大小車輛，目前已知包括縣政府社會及勞動處處長林俊梧的司機「小羅」，至少有6人送醫，其中1人重傷；警方表示，肇事黃姓駕駛酒測值為0，事故原因疑似煞車失靈造成。

疑煞車失靈 1人重傷

據了解，肇事車輛由黃姓司機駕駛、友順通運公司所屬；事故發生時間在傍晚近6點鐘，地點在南投縣消防局對面，肇事車輛沿民族路下坡時，不知何故跨雙黃線猛閃大燈，擦撞多部正在停等號誌燈的車輛。

衝撞後衝過橫向的南崗路，二次撞擊位在南投縣調查站前方知名的「阿珠扣仔嗲」門前蒲葵樹，以及多輛機車後才停下。當時扣仔嗲店騎樓擺有3桌正好滿座，若沒有那棵樹，死傷可能將會更為嚴重。

狗兒被撞飛 受傷哀號

當時有1位柯姓男子正在享用扣仔嗲，把狗栓在機車旁，連狗帶車被撞到街道斜對面，狗兒受傷哀號，叫聲讓人聽得不忍。消防局調派附近南投、中興、名間、碧興等各地消防分隊支援，將多名傷者送往衛福部南投醫院及南基醫院急救。

目前警方統計，被撞擊與被波及的車輛包括大貨車1部、大客車1部、自小客車12部、自小貨車3部及機車10部。

據了解，該車在白天從139彰化芬園段往南投行駛時，曾拉到電線桿中間斷掉，派了另一個車頭來拖走，繼續往南投，不料卻發生更嚴重的事故。對此，警方將繼續深入追查。

(中國時報)

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