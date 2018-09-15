無黨蘇煥智 凝聚反藍綠力量

2018年09月15日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市長選戰將形成三足鼎立？選戰進入倒數2個月，前台南縣長蘇煥智以無黨籍選台南市長，14日在東區競選總部舉行首場記者會，宣示重要地方人士整合成功。蘇煥智說，2個月來走訪基層，選民肯定他過去政績，且各民調顯示對執政黨與國民黨不滿，選戰進入關鍵階段，集中不滿聲量，自己勝選優勢就會出現。

擴大宣傳 接觸選民

年底台南市長6人參選，除了國民黨高思博、民進黨黃偉哲，其餘4人均無黨籍。蘇煥智今年3月退出民進黨，先投入台北市長選戰，7月回到故鄉台南再出發，昨天宣布前台南縣府祕書長孫重輝、前台南市府祕書長謝世傑、前工策會總幹事王敏行等人加入競選團隊。

儘管目前民調不在前3名，但蘇煥智認為，當前社會氛圍對執政黨與國民黨不滿意度占較大比例，他有信心集中這些不滿聲量，在選戰發酵。他說，2個月來，發現很多人還不知他要參選，接下來選務工作將擴大宣傳、接觸選民。

他坦言，從無黨籍再出發，拜訪民眾發現「你現在不是民進黨，我該不該支持？」一些選民情感仍傾向投綠，但他認為，無力感是這個時代最大問題，民主運動走到這個階段，多數人對台灣困局失望，希望找到一股新的力量，他參選就是要重新凝聚、找回民主初心。

為拉近跟選民距離，蘇煥智將在9月30日舉行「煥醒音樂祭─搖滾遶境」音樂活動，由金曲獎評審蕭福德策畫，第一場於水萍塭公園登場，在地金曲歌王謝銘祐挑大樑，之後新營總部和佳里總部也都將各辦一場。

台南文化 行銷國際

蘇煥智提到，台灣近年音樂活動「進口」國外大咖來台演出，賺台灣人的錢，但大家該努力的應是「出口」，將台南文化、故事行銷到國際，他說，蓄積台南在地能量進而行銷到全世界，這是台灣、台南要努力的方向。

(中國時報)