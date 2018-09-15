選將爭曝光 推通訊軟體貼圖

2018年09月15日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

根據市場調查，line貼圖產值可望攀上10億元新台幣，龐大下載量已與民眾生活密不可分，屏東縣長潘孟安日前順勢推出日常貼圖，展現不同以往嚴肅一面、大打親民牌；屏東縣議員參選人陳揚也推出動態貼圖，下載所得則捐給流浪動物協會。

潘孟安 打出親民牌

協助潘孟安貼圖上架的幕僚指出，因智慧型手機普及率高，line是目前國人使用最頻繁的通訊軟體之一，為節省打字時間，貼圖成了使用最高的功能，且遍布各年齡層，非常容易上手。

貼圖內容使用真人版後製，不僅辨識度高、又給人溫暖感覺，為了拍攝貼圖表情，幕僚當時特地播放江蕙歌曲、營造快樂氛圍，半小時便完成1組24張貼圖拍攝；內容包括日常問候，還有進度如何、討論一下、快一點等公務用語，讓人看了會心一笑。

陳揚 捐助公益團體

屏東縣議員參選人陳揚早就一個月前便推出動態貼圖，他強調，長期關注流浪動物問題，因此結識不少愛狗人士，有人主動協助他製作貼圖，其中一個「支持領養、代替購買」也說明政見，他則把下載所得全數捐給流浪動物相關協會。

陳揚說，貼圖上架不是為了選舉，而是在闡述自己的理念，希望藉此被更多人看見，一起關注這問題，他認為一個城市的偉大，應來自對待生命的態度，這需要更多人一起努力。

(中國時報)