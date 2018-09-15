恆春鎮長無黨爭霸 老少拉鋸

張榮志（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導
盧玉棟（謝佳潾攝）
張怡（謝佳潾攝）

下屆恆春鎮長寶座之爭與本屆一樣為5搶1激戰，但已不見藍綠大車拚，而是上演無黨爭霸戰，除釋慧德為台灣前進黨外，現任鎮長盧玉棟、縣議員張榮志、律師張怡、廚師鄭文龍都以無黨參選，不過地方人士稱，以「老少拉鋸戰」來比喻更為恰當。

地方人士指出，恆春鎮長登記參選雖是5搶1，先前地方盛傳下屆鎮長人選就是盧玉棟、張榮志爭搶藍綠票，大家都在看政壇2老將如何仙拚仙，不料半路殺出程咬金張怡，她雖是素人，但在年輕族群的影響力頗大，無疑已悄悄影響戰局。

律師出身的張怡，依法批判的風格受到不少年輕人愛戴，她時常在臉書上發文點出的「恆春問題」，不論建設、福利或觀光，都有她的一套見解，且她不僅會寫更會說，幾乎有關公共議題的場合都可見到她身影，她思慮清楚、口條好的形象無不令恆春人為之一亮。

張怡的出現彷彿讓恆春的年輕人見到希望，而這除讓年輕人、中間選民有了新選擇外，也漸漸地影響藍綠配票。然而，鄉下的選舉，人情、關係仍是選票的重要來源，所以盧玉棟與張榮志深根地方多年的勢力，還是不容小覷。

盧玉棟曾是6連霸的資深鎮代，本屆初次選鎮長即打敗呼聲頗高的時任民進黨籍縣議員林亞相，而張榮志則是挾著議員4連霸的氣勢轉換跑道，各有各不可小看的實力。

(中國時報)

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