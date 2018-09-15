謝文進批消防裝備老舊 竹市府駁斥

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中國時報
／竹市報導

消防裝備老舊問題令縣市政府傷透腦筋，無黨籍新竹市長參選人謝文進14日指竹市消防車輛及救災裝備6成以上過期，他要為冒險犯難的消防弟兄喊話，請市府全面汰換救災裝備。市府回應此說法背離事實，消防局4年來花費1億2239萬元購置、汰換裝備，幅度是歷任市長之最。

林智堅辦公室主任張哲修表示，林智堅任內不論增加消防人員或添購設備，數量及金額都是歷任市長之最，謝文進背離事實的指控，令人深感遺憾。至於車輛年限，消防局表示，行政院「財務標準分類」列出年限係供各單位參考，實務上仍需看車輛及器材的保養情況，決定是否汰除，消防局每年度都編列充足的養護預算，目前所有車輛、裝備器材都維持良好使用狀態。

謝文進引用新竹市審計室審核報告書資料指出，新竹市消防局各式消防車輛65.34％過期，各式消防及救災裝備62.32％過期，去年單是消防車就有74.42％逾使用年限，車輛車齡過高，顯然不利於救災。

他以台北市政府為例，2015年就編列預算全面淘汰逾期裝備，完成消防衣、帽及面罩更新。反觀新竹市消防員個人相關裝備有334件超過6成過期，救生艇、橡皮艇及化學防護衣更全數逾期。

新竹市義消副總隊長鍾文煌也回應，除了警消外，市長林智堅也很照顧義消，兩截式消防衣3年來增加200多套，各警消分隊過去用救護車改裝後勤車使用，市府也編列預算購買全新的後勤車，林智堅堪稱是最重視救災安全的一位市長。

(中國時報)

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