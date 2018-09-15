金婚鑽石婚 口湖爺奶拍婚紗

2018年09月15日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣口湖鄉公所慶祝重陽節，欲尋求連任的鄉長林哲凌別出心裁，策畫為鄉內金婚和鑽石婚爺奶拍婚紗，讓老人家重溫舊夢。另一鄉長參選人李宗霖則勤跑基層，參與廟宇物資發放等愛心活動，關懷弱勢。

口湖鄉公所重陽表揚金婚及鑽石婚阿公阿嬤，今年全鄉共44對，特地聘請專業設計師、攝影師為阿公阿嬤造型、拍攝，並邀請其家人一起入鏡留念。經過彩妝造型後，個個改頭換面，攬鏡自照時難以置信鏡中是自己，家人紛紛驚呼「阿嬤，你好可漂亮哦！」「阿公，帥哦！」頓時讓阿嬤像嬌滴滴的新嫁娘般害羞。

結婚57年的林義明、林李玉分享夫妻相處之道，就是一起工作，凡事商量。住台子村的楊謙二、楊高滿結婚52年，楊阿公透露他們是早年顯少婚前就認識的夫妻，唯恐被議論，訂婚後反而不敢再見面。64年鑽石婚的張頂炎、張黃註則強調，夫妻要互相打拚、支持才能長久，在工作人員引導下，害羞地互訴「我愛你」，甜蜜破表。

林哲凌說，早年生活條件較困窘，許多人結婚無法太講究，幾乎都沒拍婚照，歲月悠悠數十年，公所的用心，希望為阿公阿嬤及其全家留下美好的幸福紀錄，彌補些許青春的遺憾。

因為秋節腳步近，李宗霖除了繼續拜訪基層外，也配合廟宇等社福團體，協助發放中秋愛心物資，關懷弱勢家庭。

(中國時報)