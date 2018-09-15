佳暮英雄柯信雄 選鄉代爭連任

霧台鄉民代表柯信雄（右）是八八風災「佳暮英雄」，他協助族人組成產銷班，打造部落產業，推廣部落種植的紅藜等作物。（潘建志攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

霧台鄉民代表柯信雄在八八風災時和其他3名部落青年，合力將困在山上的135名族人安全救下山，被封為「佳暮英雄」。災後柯信雄繼續陪伴族人走過重建的艱難道路，為了取得更多資源，4年前他參選鄉民代表順利當選，年底將尋求連任。

八八風災時4名佳暮部落青年柯信雄、賴孟傳、徐仁輝、徐仁明分別是南搜山難救助協會及航特部涼山特勤隊員，志願進入部落闢建臨時直升機場，協助將所有族人救出，義舉振奮全國人心，4人也名噪一時；當時柯信雄在心裡發誓，未來一定要帶族人回到祖靈地。

風災後道路中斷，花了兩年時間修路族人才回到家園，在一片殘破、百廢待舉中重建。一路上柯信雄陪伴族人辛苦重建，不過因過程中沒有資源，讓他覺得進度太慢，因此4年前決定參選鄉代表，順利當選後也成為鄉內最年輕的代表。

柯信雄當選後開始打造部落產業，協助族人組成產銷班，並在廢棄的佳暮國小成立「魯凱族特用作物學院」，將部落種植的紅藜、辣椒等作物，製作成紅藜鳳梨酥、辣椒醬等加工品行銷，增加收入。此外也在部落推動老年照顧、中餐送餐服務等。

柯信雄說，八八風災對部落是危機也是轉機，部落搬遷到永久屋後，族人山上山下都有基地，年輕一代也都回來了。他也協助部落舉辦文化課程，讓更多年輕人了解傳統魯凱文化，同時鼓勵更多年輕人出來參與公共事務，以新思維讓部落更得更好。

(中國時報)

金婚鑽石婚 口湖爺奶拍婚紗 柯貞竹、林京玲 母女檔參選

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。