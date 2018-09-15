佳暮英雄柯信雄 選鄉代爭連任

2018年09月15日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

霧台鄉民代表柯信雄在八八風災時和其他3名部落青年，合力將困在山上的135名族人安全救下山，被封為「佳暮英雄」。災後柯信雄繼續陪伴族人走過重建的艱難道路，為了取得更多資源，4年前他參選鄉民代表順利當選，年底將尋求連任。

八八風災時4名佳暮部落青年柯信雄、賴孟傳、徐仁輝、徐仁明分別是南搜山難救助協會及航特部涼山特勤隊員，志願進入部落闢建臨時直升機場，協助將所有族人救出，義舉振奮全國人心，4人也名噪一時；當時柯信雄在心裡發誓，未來一定要帶族人回到祖靈地。

風災後道路中斷，花了兩年時間修路族人才回到家園，在一片殘破、百廢待舉中重建。一路上柯信雄陪伴族人辛苦重建，不過因過程中沒有資源，讓他覺得進度太慢，因此4年前決定參選鄉代表，順利當選後也成為鄉內最年輕的代表。

柯信雄當選後開始打造部落產業，協助族人組成產銷班，並在廢棄的佳暮國小成立「魯凱族特用作物學院」，將部落種植的紅藜、辣椒等作物，製作成紅藜鳳梨酥、辣椒醬等加工品行銷，增加收入。此外也在部落推動老年照顧、中餐送餐服務等。

柯信雄說，八八風災對部落是危機也是轉機，部落搬遷到永久屋後，族人山上山下都有基地，年輕一代也都回來了。他也協助部落舉辦文化課程，讓更多年輕人了解傳統魯凱文化，同時鼓勵更多年輕人出來參與公共事務，以新思維讓部落更得更好。

(中國時報)