與颱風賽跑 草湖危橋兩天拆掉一半

崙背草湖村八角亭大排的引水閘門共構橋梁毀損，縣府採取加班又加工方式拆除，民眾關切圍觀。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

山竹颱風來勢洶洶，雲林縣政府緊急拆除草湖村八角亭大排上的危橋，拆除工程原訂18天工期，但在加班又加工下，14日已拆除一半，效率受肯定。不過，村民擔心造橋曠日廢時，希望能搭軍方便橋；縣府表示，已向中央申請災後重建，除了主體橋梁也將會搭設施工便橋。

崙背鄉草湖八角亭大排引水閘門共構的便橋，因早已無取水功能，年久失修毀損傾斜，預估山竹颱風若直撲恐會倒塌阻礙水流，縣長李進勇12日勘查後，13日立即開拆，縣府水利處拜託包商加工又加班，2天已拆除一半橋梁。

縣議員李明哲肯定縣府效率，及時消弭水患之憂，雖氣象預報颱風不會直撲了，惟村民擔心新建橋梁工期長，出入不便，希望先搭設簡易便橋，因距離最近的草湖橋還有2.5公里，封橋對通行兩岸很麻煩。

水利處長許宏博表示，危橋越早拆除越有保障，廠商派2組機具加「工」，從早上8點施工到晚上8點，已縮短工期一半時間，下周可完全拆除，後續工作比較繁瑣，進度會慢點，但風險已經解除。至於顧及方便村民出入，工務處長黃凱達表示，橋梁主體工程約2000萬元，施工時也會搭設施供便橋估計480萬元，屆時就可通行。

立委劉建國居間協調公共工程委員會加速審核縣府申報的災害復建經費，該會表示危橋乃因災害造成，橋梁重建經費原則上同意補助。

(中國時報)

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