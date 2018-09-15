超萌保全 土豆狗大十八變

新北市淡水區公所超萌工作犬「土豆」報到1年多，從原本短小可愛的幼犬「狗」大十八變，長得健壯俊美，不僅勝任淡水聖賢祠保全的工作，也成為管理員的最佳夥伴。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

還記得去年到淡水區公所打卡上班的超萌工作犬「土豆」嗎？1年多過去，原本短小可愛的土豆如今「狗」大十八變，已長得健壯俊美，不僅勝任淡水聖賢祠的保全工作，也成為管理員的最佳夥伴。

淡水聖賢祠 任管理員

淡水區公所去年4月響應新北市政府「零安樂零棄養」政策，向動保處淡水動物之家認養幼犬，取名為土豆，編入淡水聖賢祠管理員的行列，由於模樣可愛討喜，土豆甫加入便成為人見人愛的新同事，公所同仁還特地為土豆製作了一張識別證表達歡迎，土豆的萌照傳出後也融化不少網友的心。

聖賢祠管理員說，去年4月21日是土豆的第一天報到日，當時的牠最初略顯瘦弱，一個多禮拜過去已是活蹦亂跳的俏皮模樣，最初因年紀尚小，主要在聖賢祠與家屬互動賣萌，隨著年紀體型增長，就肩負起了保全工作。

派舊塔守門 人見人愛

淡水區公所祕書劉興山說，因為聖賢祠辦公人手吃緊，目前土豆已調派至聖賢祠舊塔守門，平時仍分別由3個管理員輪流照顧，不時也會帶著土豆外出放風，1年多來土豆精壯健康，沒生過什麼大病，倒成了管理員上班最親密的夥伴。

動保處指出，流浪動物經收容所健康檢查及疫苗注射後，再經動保員每日餵養觀察，進行親人的社會化訓練，開放民眾免費認養，歡迎至動保處官方網站查詢相關認養資訊，給可愛的毛寶貝們一個好歸宿。

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(中國時報)

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