陪你喝咖啡 喵星人等待有緣人

2018年09月15日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

喜歡貓咪嗎？找個午後悠閒下午來新北市三重「貓咪親古」咖啡店坐坐，在享受香醇咖啡與豐盛下午茶同時，不經意間就有好多喵星人悄悄來到身邊，張大了圓滾滾的眼睛好奇瞧著，站起身來小心別踩著牠們，觸摸時也謹記溫柔，不然貓老大「KUSI」可是會生氣瞪人，這是貓的天堂，也是愛貓人的國度。

採訪當天，記者準備走進店裡，門口大剌剌躺著一隻慵懶愜意的浪浪，雖說是野貓，卻沒有一般野貓易受驚嚇與防備之心，輕步從牠身旁走過，浪浪抬頭看了一眼，打了個哈欠後理都不理，繼續趴著享受溫暖陽光，老闆阿發說：「那是外面的貓咪，雖然不是店裡的貓，但經常來找我們家的貓串門子（隔著玻璃），浪浪都知道，這裡是可以放心安心的家園」。

「貓咪親古」前身是「野貓中途咖啡」，顧名思義就是專門收容流浪貓的中途之家，店裡現有14隻喵星人，全都是街上受傷、老弱、飢餓、待援或走失的流浪喵咪，阿發說他會固定到街上去探找，只要遇上需要援助的貓咪，會盡量將牠們帶回醫治救助，康復後若有意願也能留在店裡，不然也會替其結紮後依意願放歸大街。

在店裡，貓咪才是「老大」，老闆依據貓咪習性，洋洋灑灑列了17條與貓咪相處的規定，第一條開章明義挑明：「這裡是貓咪說了算！不配合請轉身離開！」。

貓咪親古與一般寵物餐廳不太一樣，店裡貓咪是可以領養的，雖然店貓都是流浪貓，但都經店家的清潔、醫療、結紮及施打疫苗，每隻都是頭好壯壯又親人，有心領養的民眾不用太過擔心，經過店家審核，就可將心愛的毛寶貝帶回家寵愛。

(中國時報)