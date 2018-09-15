謝長廷不該認錯道歉嗎？

2018年09月15日 04:10 中國時報 主筆室

我駐日代表處最近連續發生3件大事，一是颱風、地震重創日本，造成大批台灣旅客滯留待援，二是台灣首座慰安婦銅像遭日本右翼人士腳踹羞辱，三是我駐大阪辦事處處長蘇啟誠驚傳輕生。大阪是旅客滯留機場事件發生地，蘇啟誠輕生是否與究責有關尚待釐清，不宜輕率評論。不過，我駐日代表謝長廷在前述兩件事的言行已引起重大爭議。尤其堂堂駐日代表換得「助日」代表的譏諷，無論對外交工作或謝長廷個人來說，都是絕大的反諷與傷害！

台灣雖然和日本沒有正式邦交，但基於地理位置、歷史文化的相近，加上台灣人最愛去日本旅遊等因素，日本絕對是台灣必須強化邦誼的主要國家之一，而駐日代表的重要性自然也不在話下。謝長廷的駐日代表職務無疑具有高度政治任命性質，他的工作當然與民進黨政府所要交付的政治任務息息相關；說白了，也就是要全力拉攏日本，實現聯日抗中的目的。但謝長廷還有另外一個同樣重要的工作，亦即作為一個外交使節基本的認知與專業，當面臨海外急難救助時，他所率領的工作團隊必須做好在駐在國對本國人民的服務與權益的維護。

此次燕子颱風重創日本，導致大阪關西機場淹水關閉，大批旅客滯留，其中更不乏台灣旅客，後續的海外救援與服務工作意外成為兩岸對比心態與能力的新戰場。大陸駐大阪領事館與日本方面充分協調，連夜安排了15輛巴士接駁大陸旅客返回大阪市區，相較之下，台灣的駐日代表處不僅無所作為，還對本國民眾的電話求助冷漠以待；駐日代表謝長廷甚至還在臉書上重提自己當年的選舉舊事，其角色錯亂與不分輕重緩急的時空錯置，引發強烈民怨。

面對各方的質疑責怪，謝長廷卻以各種奇奇怪怪的理由矯飾反擊，推拖責任，拒絕反省種種當為、可為卻不足之過。而謝長廷趁機諷刺大陸積極的表現，尤為一絕。他先指稱關西機場只進不出，大陸根本不可能派車進入；結果發現大陸使館緊急協調機場排除困難，終於達成此事，而且過程中，大陸並沒有要求台灣民眾做出一中表態，事實上也的確撤離了不少台灣旅客，只好又悻悻然地消遣說「可能是怕他們陸客又抗爭」、「台灣愛中國的人太多」。謝長廷果然不負其一貫牙尖嘴利、口才便給的盛名，能把大陸善意且正面的救援表現冷嘲熱諷，轉移焦點，徹底顛覆，還順便挑起兩岸敏感的對立情緒。但這些負面操作太粗糙，讓人反感，反而是大陸爭取台灣民心的實際作為，能夠逐漸贏得理性的認同。

另一方面，謝長廷對於踹慰安婦銅像的日人行為雖表譴責，但他認為設立慰安婦銅像會破壞台日友好關係的說法，已為他留下一味偏袒日方的責難。加上他力主開放日本核食，乃至民進黨政府對日本的姿態實在是過於謙卑，只要一遇上日本，立刻矮半截，幾乎已是台灣社會普遍的印象。慰安婦銅像被日本人踹了，就像一面哈哈鏡，映照出台灣對日本的懦弱與扭曲。

事實上，日本基於其國家戰略移轉、經濟需求等務實考量，安倍政府正積極營造拉攏與中國的關係，這是民進黨政府必須要看清楚的趨勢，不能只為了抗中反中，一廂情願地自喪國格，屈意阿附日本，使台灣的利益不斷遭到踐踏犧牲。而這些應該正確提供給民進黨政府的資訊與研判，不正是號稱「知日派」權威大老的謝長廷最基本的責任與功能嗎？從對「駐日」大使的期待，淪落到「助日」代表的窘境，現在要謝長廷引咎辭職也許太沉重，但他如何善盡此一任重道遠的職責，難道還不該痛定思痛，調整振作嗎？

(中國時報)