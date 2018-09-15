軟絲爺爺痛批政府腦袋裝水

2018年09月15日 04:10 中國時報 葉德正 、吳岳修、高彥哲／新北報導 、吳岳修、高彥哲／新北報導

深澳灣海底珊瑚種類繁多，軟絲爺爺王銘祥呼籲官員不要腦袋裝水破壞珍貴海洋生態。（王銘祥提供）

為了反對興建深澳燃煤電廠，國民黨新北市議員林金結、洪佳君與有「軟絲爺爺」之稱的潛水教練王銘祥14日秀出這幾個月在深澳灣拍攝珊瑚礁生態照片，痛斥民進黨設燃煤電廠「將燒掉你我的肺」，還將摧毀當地海洋生態。台灣綠色和平組織則在新莊新月橋以人體垂吊並張開寫有「撤回深澳」字樣的旗幟，訴求蔡政府撤回深澳電廠，呼籲選民年底以選票做出睿智決定。

破壞在地生態 珊瑚遭殃

王銘祥表示，過去台電總經理以深澳灣裡「只有沙」，在立法院中聲稱深澳電廠不會破壞在地生態，但他和一些學者組成調查小組卻發現，象鼻岩附近海域光珊瑚群就有100公尺長、約500平方公尺，比10個籃球場還大，有玫瑰珊瑚等20幾種珊瑚堪稱「玫瑰花園」，是他看過北部珊瑚密度最高的地方，離岸又近，水深約5米，浮潛就看得到。

王銘祥說，珊瑚長成這樣要幾百年，但深澳電廠建卸煤碼頭將會害玫瑰花園窒息而死，「政府官員不要腦袋裝水」。

燒掉你我的肺 反對到底

林金結也提到，學者認為電廠影響範圍從大台北、桃園、宜蘭地區，但台電報告卻僅認為，對台北、新北、桃園有影響，掩蓋事實；洪佳君說，綠色和平公布的健康風險評估顯示，深澳電廠營運後的15年間推估有576人因罹患缺血性心臟病、中風、肺癌及慢性阻塞性肺病致死。

綠色和平組織一行約50人則是前往新月橋新莊端，以寫有「撤回深澳」等字眼的布條及設置交通錐封路，並派出6名專業垂降教練，利用步道欄杆懸空垂吊，抗議蔡政府興建深澳燃煤電廠。

綠色和平組織表示，新北市長朱立倫及侯友宜均已明確表達反對興建深澳電廠，但參選新北市長的蘇貞昌，至今仍以「有汙染就反對」等不確實答案迴避。

綠色和平除要求蔡政府立即撤回深澳電廠案，並直接點名蘇貞昌「閱讀我們的報告，正視我們的聲音，回應我們的訴求」，要求蘇貞昌即刻表態是否支持撤回深澳電廠，同時呼籲新北市民在年底選舉用選票做出決定。

(中國時報)