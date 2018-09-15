2018年09月15日 04:10 中國時報 主筆室

台北農產運銷公司董事長陳景峻與總經理吳音寧老少鬥，14日出現意外結局。神隱少女吳音寧坐穩總經理寶座，不出席議會備詢就是不出席，反而是政壇老江湖陳景峻栽了，直接請辭，只做到9月底。

陳景峻請辭理由有兩點，一是他為北農董事長，市場處要監督北農，角色會混淆；二是過去1年多的紛紛擾擾，為了處理北農和市府的問題，產生很多枝節，對市長、農委會、民進黨都會產生傷害，請辭最好。

兩點請辭理由中，第一項角色混淆只是檯面話，如果會混淆，從他擔任董座第一天就混淆了；倒是第二點為了避免傷害市長、農委會及民進黨，道盡百般無奈。

陳景峻請辭最主要引爆點是吳音寧堅持不備詢，但陳與農委會已協調好，得到的訊息是吳應該會去，沒想到依然請不動吳音寧，印證陳調和白綠的功能已失靈，凸顯柯文哲在白綠間遊走的困難擴大。

論政壇資歷，陳景峻師承已故民進黨立委盧修一，擔任過改制前的三重市長，陳水扁擔任總統時拔擢出任交通部政務次長及行政院秘書長，是民進黨檯面上的元老級人物；吳音寧在政治上的唯一資格是總統府資政的父親吳晟，不過她獲民進黨最大派系新潮流力挺。

吳音寧不過是血統純正，已萬夫莫敵。柯文哲曾為果菜市場改建案爆粗口，可見他對吳音寧已有定見。但如果他想藉董事長請辭逼退吳音寧，算盤恐怕會失算，吳辭或不辭，民進黨派系說了才算。

柯P該傷腦筋的是，誰來代理董事長才能避免白綠衝突再擴大。這場政壇老少鬥戲碼，鐵定還有續集。

(中國時報)