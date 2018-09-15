侯緊握攤商手 像握爸爸的手

2018年09月15日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

促轉會淪為選戰打手，但國民黨新北市長參選人侯友宜堅持「菜市場打敗東廠」信念，14日赴淡水區清水街市場掃街，侯友宜緊握每位攤商及買菜民眾的手拜票，有攤商客氣表示手油膩，侯友宜笑著說：「我爸爸也賣豬肉，每雙油膩的手都像是爸爸的手」，堅持每雙手都要握好握滿，他強調民眾心中都有一把尺，11月24日一定會做出最好的選擇。

侯友宜一走進淡水清水街市場，立刻獲得買菜民眾及兩側攤商熱烈歡迎，加油及凍蒜聲此起彼落，有攤商送上鳳梨祝福「旺旺來」，更有阿伯抱來一整箱礦泉水給侯友宜及工作人員解渴。

侯友宜感動緊握每位攤商與民眾的手，他說：「大家的手一點都不髒，我爸爸也是賣豬肉，每雙油膩的手都像是我爸爸的手，給我支持與溫暖」。

侯友宜掃街拜票時，有支持民眾大聲要侯友宜加油，不要被促轉會齷齪的抹黑手法影響，侯友宜感慨表示，民進黨執政團隊至今只知「止血」、不知「反省」，但他相信民眾心中有一把尺，會在11月24日做出最正確選擇。

侯友宜說，促轉會事件讓社會憤慨，包括蔡英文總統在內的執政者跟執政團隊，太多「張天欽們」用閃避、逃避語言來看待此事，台灣民主可貴在於深刻檢討自己所做所為，他呼籲選民把生氣化為前進的動力，站出來做該做的事，勇敢向前走。

侯友宜說，他在過往累積非常多政見，未來仍會提出更多政策，未來會更勇敢做自己，用正向力量選舉，跟民眾一起向前走。

(中國時報)