侯緊握攤商手 像握爸爸的手

侯友宜赴淡水清水街市場拜票，熱情的阿伯抱來一整箱礦泉水給侯友宜及工作人員解渴。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

促轉會淪為選戰打手，但國民黨新北市長參選人侯友宜堅持「菜市場打敗東廠」信念，14日赴淡水區清水街市場掃街，侯友宜緊握每位攤商及買菜民眾的手拜票，有攤商客氣表示手油膩，侯友宜笑著說：「我爸爸也賣豬肉，每雙油膩的手都像是爸爸的手」，堅持每雙手都要握好握滿，他強調民眾心中都有一把尺，11月24日一定會做出最好的選擇。

侯友宜一走進淡水清水街市場，立刻獲得買菜民眾及兩側攤商熱烈歡迎，加油及凍蒜聲此起彼落，有攤商送上鳳梨祝福「旺旺來」，更有阿伯抱來一整箱礦泉水給侯友宜及工作人員解渴。

侯友宜感動緊握每位攤商與民眾的手，他說：「大家的手一點都不髒，我爸爸也是賣豬肉，每雙油膩的手都像是我爸爸的手，給我支持與溫暖」。

侯友宜掃街拜票時，有支持民眾大聲要侯友宜加油，不要被促轉會齷齪的抹黑手法影響，侯友宜感慨表示，民進黨執政團隊至今只知「止血」、不知「反省」，但他相信民眾心中有一把尺，會在11月24日做出最正確選擇。

侯友宜說，促轉會事件讓社會憤慨，包括蔡英文總統在內的執政者跟執政團隊，太多「張天欽們」用閃避、逃避語言來看待此事，台灣民主可貴在於深刻檢討自己所做所為，他呼籲選民把生氣化為前進的動力，站出來做該做的事，勇敢向前走。

侯友宜說，他在過往累積非常多政見，未來仍會提出更多政策，未來會更勇敢做自己，用正向力量選舉，跟民眾一起向前走。

(中國時報)

軟絲爺爺痛批政府腦袋裝水 當一日拍賣官 95歲嬤樂開懷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。