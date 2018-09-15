民進黨連四壞 挑戰民眾底線

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中國時報

「東廠」事件延燒，即便張天欽下台、賴揆及促轉會主委道歉仍無法止血，國民黨等團體也展開反制；無獨有偶，選前敏感時機，花蓮縣長傅崐萁被判刑定讞，行政院將派人代理縣長；加上之前日人藤井實彥踢慰安婦銅像，蔡政府低調噤聲無積極作為，還有蔡總統勘災在雲豹裝甲車上微笑揮手、行政院長賴清德的「上帝說」引發眾怒等，民進黨最近連投4個壞球，已徹底挑戰民眾所能忍受的底線。

首先，張天欽事件無疑是一個大暴投，凸顯出政治掛帥的促轉會根本名不正、言不順；畢竟要落實轉型正義，當然要連日據時代的不公不義與國民黨統治時期等量齊觀，哪有輕縱日本，嚴以對國民黨的道理？民進黨全然不顧社會認知，擺明了就是要將國民黨往死裡打。

孰料爆出張天欽事件，讓國人看到一個公家機關竟敢大剌剌地計畫對競爭政黨的候選人進行攻擊，這已嚴重挑戰國人對民主政治認知的底線。民進黨執政後屢屢藉相關機制或法規鬥爭特定對象，以達到永續執政的目的，已使得台灣好不容易掙來的民主岌岌可危。

其次，傅崐萁的判刑定讞在選前3個月的敏感時機宣判，蔡政府便能指派代理縣長，自然會讓人聯想這是執政黨的權謀，畢竟五星縣長傅崐萁政治能量強，要輔選國民黨提名的妻子徐榛蔚當選並非難事。而民進黨代理縣長即便無法立即將民進黨的選情轉危為安，但仍有縣府資源能運用，一方面能對徐加以制肘，另方面也能藉資源來收編游移力量，圖利選情，難怪會被質疑是政治迫害的招數。

民進黨或許認為拉下傅有利於選情，但難保不會形成「受害者症候群」，反而更有利徐的選情，畢竟硬扯傅下台，已然挑戰花蓮縣民的感情，民意反撲力道勢必強勁。

再者，慰安婦事件是民眾共同的痛，政府高層針對日人藤井實彥踢慰安婦銅像的惡行幾乎無動於衷，大家當然清楚政府高層不想為此事和他們所要討好的日本搞壞關係；但政府高層並未想到，如果我方不向日方大聲抗議，日方更會認為可吃定台灣，未來對我方予取予求的可能性更大，對內也破壞和國民的信任關係，挑戰民族認同的底線，這無疑又是國內外皆失分的一記壞球。　　而823水災期間，蔡英文在勘災時，站在雲豹裝甲車上向災民微笑揮手，及賴清德「雨這麼大，哪個城市不淹水」等相關幹話，不僅凸顯執政者無法苦民所苦，更顯現執政的傲慢，當然會失民心。

蔡政府上述荒唐的言行舉止，除了凸顯其執政步調混亂，政績不佳只能藉奧步救選情之外，也顯示民進黨執政已然是強弩之末。執政黨再這樣壞球不斷投出，即便國民黨無所作為，都可能會被保送上壘而勝選了。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)

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