中悅工地大火 即刻停工鑑定

2018年09月15日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 吳岳修、／新北報導

新莊副都心的中悅建設建築工地13日晚間發生大火，大火吞噬15到24樓間樓層，直到14日上午仍有殘火內部悶燒，新北市工務局派員會勘安全結構後要求即刻停工，同時開罰1萬8千元。工務局強調，鑑定報告出爐後才能決定補強或拆除，廠商需通過火災防護計畫書審核才能復工。

中悅大樓工地在13日晚間7時許因不明原因竄出火舌，由於工地內堆積大量板模、電線材料及切割用乙炔，火勢事迅速蔓延，從15樓到24樓全部陷入火海，由於火警發生在高樓層，一般雲梯消防車射水高度不足，新北市消防局調派全市唯一一輛72公尺雲梯車救援，台北市也支援另輛72公尺雲梯車，配合消防員深入火場人力滅火，晚間10時許壓制火勢，所幸未造成任何人員傷亡。

由於大樓內滿是易燃板模，大火雖告撲滅，但迄14日上午仍有小部分殘火悶燒情形，消防局調派多名消防員處理殘火，同時調派兩輛雲梯車在周遭戒備。

工務局同步派員會勘安全結構，施工科長潘亮宇表示，失火建案是2棟地上30層、地下4層建案，共計186 戶，正分層澆灌混凝土作業，目前A區施工進度已完成21樓頂版勘驗，B區則已完成22樓頂版勘驗，失火現場是B區建築，以16樓與24樓燒毀狀況最嚴重。

潘亮宇說，目前已要求工地即刻停工，初步會勘施工狀況與核發建照吻合，但現場只能看到表面受損狀況，火災是否影響內部結構，將會同結構技師工會與建築師工會進一步鑑定，才能確定要補強還是拆除。工務局已就建築法管理不當部分，開罰1萬8000元，並要求廠商提出火災防護計畫書，審核通過才能復工。

(中國時報)